Dem e vaccini: «La primula è il fiore che con la sua comparsa annuncia l’arrivo della primavera»

TERMOLI. Dal circolo dem di Termoli una riflessione nel giorno delle prime vaccinazioni.

«Questo giorno, il 27 dicembre 2020, lo ricorderemo tutti come il giorno del V-Day: una data che entrerà nella pagine della storia d’Italia e di Europa: racconteremo ai nostri figli e nipoti che noi c’eravamo, che abbiamo assistito alla rinascita e alla prima tappa di un processo di liberazione del nostro paese da un nemico invisibile e feroce: il Covid-19.

Oggi cominciamo a vedere i primi spiragli di luce dopo un lungo inverno che ha avvolto le nostre vite: non dimenticheremo e non dobbiamo dimenticare le immagini delle nostre città deserte, le serrande delle attività commerciali abbassate, i camion dell’esercito militare che nella notte trasportavano le salme delle persone decedute a Bergamo.

Non dobbiamo dimenticare gli operatori sanitari che lavorano in prima linea e tanti di loro che non ce l’hanno fatta. Oggi ricorderemo il passaggio sulla A22 del Brennero del camion con le prime dosi di vaccino diretto a Roma. “L’Italia rinasce con un fiore”: questo è lo slogan della campagna vaccinale, il fiore scelto una primula.

La primula è il fiore che con la sua comparsa annuncia l’arrivo della primavera: una stagione che nell’immaginario di tutti è sinonimo di rinascita, allegria e risveglio. Il vaccino è la nostra primula, una rinascita alla vita sociale, un ritorno agli abbracci. E’ solo l’inizio, non dobbiamo ancora abbassare la guardia, è solo una prima tappa di un lungo percorso che ci porterà alla liberazione. Dobbiamo aderire entusiasti alla campagna di vaccinazione, è un atto di responsabilità verso il prossimo, per le future generazioni, per i giovani e i più piccoli che questo virus ha privato della serenità; per i più fragili, per i nostri anziani che sono la nostra memoria storica, per l’economia.

Dobbiamo farlo per chi ha perso la vita a causa del Covid e per i loro cari. Guardiamo con entusiasmo al futuro, con piena fiducia nella scienza, manteniamo lo sguardo rivolto al passato, affinché quanto abbiamo vissuto non si ripeta mai più.