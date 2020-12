Gli anni del Molise: l'anniversario visto da dietro le quinte

MOLISE. Sarebbe giusto domandarsi: per i Molisani non riuscirebbe opportuno dar di mano alle valige per cambiare vita ed ambiente, emigrando in una regione italiana “diversa”? Ce ne sarà pure una da qualche parte! Penso, però, che sarebbero in molti (magari solo per amor di “patria”) a dichiarare di volere restare dove sono. Direbbero:“Nella 20^ si sta da papi”. Ma, così facendo, non vorrebbero far torto a sé stessi. In effetti, secondo tanti, la nostra sarebbe una pacifica e singolare àrea dell’Italia, in perenne crisi di crèscita, che vanterebbe una natura incontaminata. Chi mai potrebbe vantare analoghi privilegi? Perciò, se volessero restare tranquilli, fermi dove sono, dovrebbero pure rappresentarsi un Molise governato da politici di alto rango, dai volti aperti e fortemente riconoscibili per quel che sono. Soggetti i cui nomi rimangono quasi sempre ignoti al ‘gossip’ ed agli echi scandalistici.

Ma occorrerebbe anche prendere atto che la gran parte dei Comuni, invece di amministrare la Cosa pubblica, appare dedita solo alla organizzazione di sagre estive in onore di questa o di quell’altra specialità che tanto lustro offrono ai giacimenti gastronomici locali. Solo la pandemìa ha potuto interrompere i ‘ludi et circenses’ locali. E’ vero, qui sono ignoti i tumulti sociali, non insorti manco per la “rimodulazione” di antichi e costosi ospedali col conseguente venir meno dei livelli essenziali di assistenza. Nel Molise non c'è razzismo. Chiunque vi sia giunto ha sempre ricevuto una buona accoglienza. Si registrano sacche di disoccupazione, ma il fenomeno non appare tale da minacciare la convivenza tra le classi o addirittura l'ordine sociale. Al contrario, tale stato viene considerato con benevolenza, al punto che risulta essere bene alleviato dalla sollecitudine con cui viene affrontato, dai vari Ambiti sociali territoriali il modestissimo ‘welfare’ locale. Grazie alla ‘nonchalance’ di taluni Sindaci (che sanno come muoversi tra le maglie dei Regolamenti per erogare contribuzioni a pioggia), la condizione di non-lavoro viene praticata (ed apprezzata) manco fosse una virtù.

L'ozio, altrove annoverato tra i vizi capitali, nei Comuni molisani viene considerato una simpatica attitudine volontaria del cittadino. La criminalità è presso che sconosciuta, fatta eccezione per le gesta poste in essere da “qualcuno” che comunque è sempre “noto all’Ufficio”. Le Forze dell’ordine risulterebbero efficienti più che altrove, sempre opportunamente guidate - con burbera professionalità - da dirigenti che periodicamente si avvicendano al loro vertice, mantenendo sotto controllo gli sporadici fenomeni descritti con ogni dovizia dalla Stampa locale, opportunamente imbeccata da esaustive “veline”. Pur tuttavia è la discordia a farla da padrone, al punto da diffondere una sorta di ‘virus’ che, disgraziatamente, infetta la gran parte dei Paesi.

Ma, in genere, si tratta di “crisi” limitate, di semplici rivalità politiche (di genere tribale); di semplici fàide da operetta tra personaggi iscritti al medesimo partito. Sono zuffe come quelle tra vicini di campagna per questioni di metaforiche ricotte, di piccoli contrasti di natura ereditaria tra fratelli e sorelle o tra zii e nipoti. Si tratta di cosucce che preoccupano poco le Autorità, anche perché non in grado di pregiudicare il turismo, specialmente quello che viene praticato lungo la costa dove, quando arrivi, se non mordi e fuggi, sicuramente riuscirai ad essere spennato come un grullo. Che bella cosa sarebbe se, negli altri posti (reali!), potessero veramente materializzarsi le cose belle cantate nelle favole. Se ciò potesse accadere veramente, quel giorno i Molisani, sarebbero felici di collocarsi nell’incanto di un Eden di nuova fatta. Prenderebbero il volo con un tuffo, evadendo dalla regione dei campanelli, fatta di “ex” e di “post”, di gente che, da destra, va a sinistra (e viceversa), solo ed esclusivamente per stare sempre a galla. E così il cerchio si chiude, semplicemente perché siamo noi stessi a far loro pensare di essere gli eterni ‘cretini’ che, alla fine, ci cascheranno sempre. Ci sentiremmo fuori dalla pazza folla elettorale (che comunque voterà sempre allo stesso modo), per fuggire da certo inguaribile microcosmo.

Claudio de Luca