Attenti in viale San Francesco ai nuovi divieti e alla barriera spartitraffico

TERMOLI. Come avvenuto già per via Pertini, sia nell’intersezione di via Tevere che per l’incrocio di via Brasile, prim’ancora per via Ancona e via Firenze, su altri tratti di strada, arrivata una ulteriore barriera spartitraffico coi new jersey a Termoli.

E’ stata installata poco prima di Natale, a seguito dell’ordinanza con cui è stato imposto il divieto di svolta a sinistra da viale San Francesco su via Lissa, dove di recente sono stati completati i lavori di riqualificazione di via Lissa.

Infatti, si è riscontrato in corrispondenza delle ore di punta del traffico veicolare che via Lissa, collegando via Ischia e viale San Francesco, viene adoperata come percorso alternativo finalizzato ad evitare le code che si formano su viale San Francesco, nell’incrocio con viale Padre Pio; circostanze che hanno determinato criticità e pericolosità nell’intersezione stradale tra via Lissa e viale San Francesco, con potenziali rischi di incidenti anche con conseguenze gravi.

L’amministrazione ha così ritenuto necessario quindi apportare le seguenti modifiche alla disciplina di circolazione stradale: divieto di svolta a sinistra verso via Lissa per i veicoli che provengono da viale San Francesco; divieto di svolta a sinistra per i veicoli che provengono da via Lissa e si immettono su viale San Francesco.

C’è stata l’apposizione di una barriera spartitraffico costituita da elementi plastici omologati lungo viale San Francesco in corrispondenza dell’incrocio con via Lissa.