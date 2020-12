CAMPOMARINO. È iniziata la vendita dei biglietti per la raccolta fondi dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Sezione Provinciale di Protezione Civile di Campobasso Odv con sede legale a Campomarino, ma che opera in tutta la provincia di Campobasso. Costo del biglietto € 1,00. Gli organizzatori, con la presidente Mariangela Sforza, ringraziano tutte le attività sparse nei comuni del territorio, «con le quali abbiamo condiviso questo grande obiettivo e presso i quali troverete i biglietti da poter acquistare.

Ringraziamo anche tutti i volontari che hanno dato una mano fondamentale per l'organizzazione dell'iniziativa. Tutti i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti verranno convogliati a finanziare le attività solidaristiche erogate sul territorio. Un grazie enorme a chi ci aiuterà, un atto di fiducia e di stima che per noi si traduce in dedizione ed impegno per continuare ad aiutare il prossimo. Ringraziamo anticipatamente chi vorrà condividere sulle proprie pagine questo post.

Per info scriveteci sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/anvvfvcb/ oppure all'indirizzo mail: sez.pc.campobasso @anvvfv.org.