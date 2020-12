TERMOLI. Siamo entrati alla rivendita numero 1 di Termoli, la tabaccheria della famiglia Luzzi, per comprare un semplice pacchetto di caramelle alla menta, e nello stesso istante ci si è aperto un mondo, sulla storia del tabacco e del fumo che ci ha riportati ad anni in cui nonostante la mia età, non eravamo ancora nati.

Demetrio Luzzi, uno dei due eredi della famiglia, è un collezionista incallito e appena trova un pezzo di antiquario e di storia che riguarda la sua attività non se la lascia scappare ed ecco che allora nella sua rivendita di corso Nazionale, oltre che andare a comprare prodotti specifici, chi entra può ammirare anche un'autentica mostra di pezzi della storia “fumantina”.

Per esempio ci dice Demetrio che uno dei pezzi pregiati è. "La pipa che non canta la raganella, era una pipa degli anni 30/40 e io ne ho ancora qualche esemplare con bocchino in corno. Il nome deriva dal fatto che la saliva che si produce avendo la pipa in bocca va a finire in un apposito serbatoio e non si mischia al tabacco e di conseguenza non produce il classico suono tipo a fischio, da qui il nome non canta la raganella!

Ogni articolo esposto riguarda esclusivamente quadri, attrezzi antichi per il fumo… solo fumo, che conservo gelosamente! Sono la mia passione da sempre, tipi anche accendini del periodo ante e dopo guerra, addirittura posseggo il Dunhill a benzina che era dato in dotazione ai Marines americani! La macchinetta per rullare le sigarette, che hai fatto (la foto è di circa 100-120 anni antica) la davano in dotazione ai soldati francesi della Legione Straniera, poi venne ritirata perché il rumore che produceva per rullare dava modo al nemico in trincea di individuare la posizione! La macchina che hai fotografato nella vetrina esterna è spagnola e risale al 1910, si chiama Victoria! Quello che più devi sottolineare è l’insegna con il simbolo del fascio e lo stemma Sabaudo... quella è una ristrutturazione dell’Accademia delle Insegne di Roma che ha avuto un costo sostanzioso ed è il pezzo a cui tengo di più.

Sono venti anni esatti che mi sono spostato qui da dove era ubicata prima, la farmacia Marino e la tabaccheria ha compiuto 88 anni dal 1932, sempre Luzzi e numero 1. Gli articoli esposti sono una mia passione da sempre e non sono esposti tutti per motivo di spazio, la mia passione è anche quando vado in giro girare per mercati dell’usato e non badare a spese per questi articoli».

Come mostrano altre foto ci sono pacchetti di sigarette russe, poi nelle tabaccherie oltre che nelle farmacie si vedeva il Chinino di stato, medicinale contro la Malaria. Aggiunge, poi, Demetrio: «Sono dell’opinione che pipa, sigari e rullare tabacco deve essere un degustare il Tabacco e non un fumare. È il tutto. Accompagnato da un ottimo calice di vino rosso... ovviamente Molisano. Altrimenti il tabacco non diventa altro che, come quando chiedevano a un noto estimatore del fumo cosa era per lui una sigaretta? Risposta: un rotolino di carta con da una parte la brace e dall’altra parte un imbecille!»

Anche noi che non siamo dediti al fumo dopo aver visto e ascoltato Demetrio dobbiamo convenire che il fumo può considerarsi un'arte.