​Champions League ed Europa League: i sorteggi delle italiane

Lunedì 14 dicembre a Nyon, all'ora di pranzo, le sei squadre italiane ancora impegnate in nelle competizioni europee hanno conosciuto il proprio destino, sotto forma delle avversarie che affronteranno il prossimo febbraio.



Anche se è ancora presto per parlare delle quote della prossima giornata di Champions League ed Europa League, possiamo comunque analizzare le avversarie di Juventus, Atalanta, Lazio, Milan, Roma e Napoli.

Le italiane in Champions League

La Juventus è senza dubbio quella a cui è andata meglio, anche perché tra le tre italiane ammesse agli ottavi di finale (solo l’Inter, uscita ai gironi, non ce l’ha fatta) è l’unica ad aver vinto il proprio girone. I bianconeri hanno pescato il Porto, che pur essendo una delle squadre più forti e blasonate d’Inghilterra, a livello tecnico e di profondità della rosa è lontana anni luce dai bianconeri.

Per l’Atalanta, l’ostacolo è il Real Madrid. In Spagna, la panchina di Zinédine Zidane è vacillante, perché il suo Real è partito malissimo in stagione. Va detto che nelle ultime settimane la situazione sembra migliorata: i blancos sono riusciti a passare il loro girone addirittura come primi, dopo aver rischiato una clamorosa eliminazione prima della fase a scontri diretti (sarebbe stata una prima volta assoluta nella storia), e anche in campionato stanno rimontando.

La Lazio ha pescato il Bayern Monaco, per una di quelle sfide sulla carta impossibili, ma sicuramente stimolanti. Il Bayern è una delle squadre più forti d’Europa e non da quest’anno, come testimonia il fatto che non più tardi di agosto ha sollevato al cielo non solo i Meisterschale numero 30, la Coppa di Germania numero 20 e la Champions League numero 6 della sua storia.

Le italiane in Europa League

Passiamo all’Europa League, cominciando dal Milan di Stefano Pioli, che tornerà a Belgrado per affrontare la Stella Rossa. I ricordi dei rossoneri sono legati alla Champions League: nel 1988, il Milan passò il secondo turno dell’allora Coppa Campioni contro la Stella Rossa, ripetendo la gara di ritorno (che stava perdendo) per la fitta nebbia calata a Belgrado. Il Milan riuscì a passare ai calci di rigore e a fine stagione esultò, portandosi a casa il trofeo. Oggi la Stella Rossa non è più così forte come un tempo, ma occhio perché l’allenatore Dejan Stankovic e gli attaccanti Falcinelli e Boakye conoscono bene il campionato italiano.

La Roma farà visita al paese che ha dato i natali al suo allenatore, Paulo Fonseca, andando a sfidare lo Sporting Braga. Sorteggio sicuramente benevolo per i giallorossi, visto che il Braga è una squadra di discreto livello, ma che viene dopo le big del campionato lusitano – oltre ad essersi privata di Trincao, venduto al Barcellona nel mercato estivo.

Per il Napoli, infine, ecco il Granada, squadra di provincia cresciuta molto quest’anno, tanto da essere in lotta per un piazzamento addirittura tra le prime 4. Il Napoli ha già affrontato una spagnola nel suo girone, la ben più temibile Real Sociedad, contro cui ha ottenuto una vittoria e un pareggio: il Granada non dovrebbe rappresentare, per gli azzurri, un ostacolo insormontabile.