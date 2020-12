TERMOLI. Il forte vento mette a rischio anche i lampioni. Palo dell'illuminazione pubblica pericolante nei pressi della rotonda di via dei Castagni.

A causa del forte vento si è piegato e rischia di cadere sulla strada per fortuna sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia municipale a battere in sicurezza tutta l'area e coinvogliando il traffico. Si attende una squadra di manutentori specializzati per rimuovere il palo pericolante.