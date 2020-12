Il maltempo fa rinviare di un giorno l'arrivo dei vaccini

CAMPOBASSO. E’ di questo pomeriggio la notizia che arriveranno in Italia domani altre 470 mila dosi di vaccino Pfizer. Di queste dosi 2925 saranno destinate agli ospedali molisani, al San Timoteo di Termoli giungeranno 975 vaccini mentre altri 1950 al Cardarelli di Campobasso.

L’arrivo dei vaccini in regione, previsto in prima battuta entro la giornata di domani stesso, è stato rinviato alle ore successive. Il Ministero, infatti, ha bloccato l’invio dei vaccini in tutte le regioni almeno per la giornata di domani.

“Le dosi di vaccino saranno somministrate agli operatori sanitari dei due nosocomi e alle Case di riposo del territorio. In queste ore”, ha precisato il Direttore Generale Asrem Oreste Florenzano, “sta montando una assurda polemica. I vaccini arriveranno in Molise e saranno stoccati nei due centri hub previsti per garantire la conservazione a meno 75 gradi. I due hub sono a Termoli e Campobasso. Questo assolutamente non significa che i vaccini non verranno effettuati anche ad Isernia e provincia. I vaccini come è normale che sia verranno prelevati dalle celle ed utilizzati garantendo la conservazione della catena del freddo per la somministrazione (da -2 a - 8 gradi). Anche in questo caso stiamo assistendo ad un fenomeno di agitazione, peraltro alimentato dai social, che non trova riscontro nella realtà”.

Il Ministro Speranza ha intanto fatto sapere che arriveranno in Italia ogni settimana circa 450mila dosi per essere distribuite nelle varie regioni e somministrate secondo l’ordine di priorità previsto.

Il Presidente della Giunta regionale, Donato Toma, durante il Consiglio regionale ha fatto sapere che, successivamente agli operatori sanitari, ai dipendenti e ospiti delle Rsa, si procederà alla vaccinazione degli addetti alla Protezione Civile e delle Forze dell’ordine.

Intanto, già dalle prossime settimane, è previsto anche l’arrivo del vaccino di altre case farmaceutiche.