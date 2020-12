TERMOLI. Invia i tuoi auguri per il nuovo anno a Termolionline.

Mancano solo 2 giorni alla staffetta tra 2020 e 2021. Se il vecchio anno che sta per concludersi ha rappresentato una parentesi nefasta a causa del Covid che ha letteralmente travolto tutto il pianeta, esponendolo come non mai da un secolo a questa parte a una emergenza sanitaria mondiale costata milioni di vittime e un crollo dell’economia persino peggiore dei conflitti bellici, il 2021 nasce all’insegna della speranza e della agognata riconquista della libertà, personale e sociale.

L’arrivo dei vaccini subito dopo Natale ha sicuramente contribuito a un clima differente, anche se ora la battaglia da compiere è quella di sconfiggere lo scetticismo No Vax. Poiché solo se tutti avranno la consapevolezza di immunizzarsi per progressivamente rendere efficace lo scudo su tutta la popolazione, il risultato sarà centrato.

Termolionline vuole riservare un momento particolare agli auguri e agli auspici per il nuovo anno, poiché assumono in virtù di quanto detto un significato e una rilevanza particolari.

Tra quelli che perverranno alla nostra redazione, via mail, Messenger e WhatsApp, ne verranno selezionati tre che saranno proposti con una formula particolare, come spiega anche il video del nostro editore Nicola Montuori.

Mai come in questo periodo il legame è fortissimo col territorio, tra la nostra testata e voi lettori, di cui ci pregiamo di essere un punto di riferimento sempre più consolidati.

Forza, che aspettate, inviateci i vostri auguri per il 2021!