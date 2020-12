Quando si vince sulle avversità del lockdown, l'ingegno di Alice Voria

CAMPOMARINO. Il concetto di “resilienza” richiama la capacità di un’entità, e di un soggetto, di piegarsi senza rompersi, praticamente facendo “rimbalzare indietro” le avversità, crescendo e reinventandosi. Pertanto quel termine richiama una “competenza”, presente in ogni individuo od organizzazione, che consente di non piegarsi ad eventi avversi, reagendo, giungendo o ritornando ad uno stato di equilibrio. Si tratterebbe, insomma, di un ‘plus’ - dinamico e volitivo - necessario per agire negli attuali contesti (leggi pandemìa) caratterizzati da elevata instabilità e da repentini cambiamenti. A proposito di ‘lavoro in rosa’, Alice Voria, 18 anni, di Campomarino, studentessa di chimica all'Istituto industriale di Termoli, ha scoperto – durante il ‘lockdown’ - la passione per le stoffe e per il cucito, iniziando a realizzare fasce ed elastici per capelli, mascherine coloratissime e ‘top’.

Nell'arco di pochi mesi ha aperto una pagina-social dove i suoi prodotti, posti in vendita, vanno letteralmente a ruba. "Avevo molto tempo a disposizione durante la chiusura totale di primavera – spiega – e sentivo il bisogno di dedicarmi a qualcosa di diverso per trascorrere i pomeriggi e le serate oltre le lezioni a distanza ed i compiti da fare. Ho provato con i primi lavori: gli elastici per i capelli, poi le fasce, le mascherine ed ora i ‘top’ da indossare.

Sin da subito le mie amiche mi hanno supportato, incoraggiandomi a proseguire in questa passione scoperta proprio in questo periodo e supportato poi nell'apertura di una pagina su Instagram". In pochi mesi Alice ha riscosso successo tra le coetanee che hanno acquistato da lei coloratissime mascherine personalizzate e fasce per capelli o elastici brillanti. "Mi piaceva cucire già da quand’ero piccola - aggiunge - ma non mi ero mai cimentata professionalmente. Ad aprile mi sono messa alla prova e sta andando bene. Ora vorrei proseguire in questo settore”. Dopo il diploma all'istituto ‘Majorana’, vorrebbe trasferirsi a Milano per studiare in una scuola di moda e diventare stilista. La vicenda di Alice è finita su di una nota pubblicazione di carattere nazionale.

Un altro esempio di resilienza nell’ambito del lavoro-rosa, riguarda, non più il Molise, ma la Sardegna dove, per insegnare ‘fitness’, c’è stata chi, adattando conoscenze e buone pratiche anglosassoni ai ritmi ed alle abitudini locali, ha introdotto nuove modalità comportamentali all’interno della propria attività. Beatrice Boi, 25 anni, ha lavorato a Cambridge come cameriera e barman; dopo un anno, è diventata ‘assistant manager’ in una catena di pasticcerie francesi. Poi ha studiato per diventare preparatrice atletica. Viene assunta dalla ‘GLL – Better Cambridge’, colosso nel ‘fitness’, gestrice di 258 strutture sportive e ricreative pubbliche, di 88 biblioteche, di 10 centri per bambini e di 5 parchi giochi in collaborazione con 50 consigli locali, con agenzie pubbliche e con organizzazioni sportive. Poi Beatrice consegue un altro diploma (insegnante di nuoto agonistico) e si specializza quale nutrizionista sportiva.

Frequenta Boston, Fernwood Cove (Maine) per 4 mesi e poi rientra a Cambridge. Quando arriva il ‘lockdown’, in Gran Bretagna chiudono i centri sportivi. Come allenare chi ha voglia di tenersi in forma? I clienti le scrivono da tutto il mondo e le nasce l’idea di un sito web per chi in palestra non può andare. Beatrice li motiva con un servizio che esalta le qualità dell’insegnamento a distanza, permettendo di selezionare un percorso di ‘training’ customizzato, particolarmente attento alle fruibilità dei contenuti attraverso una ‘navigazione’ semplice e fluida. Oggi Beatrice, rientrata a Cagliari, è disponibile – nelle modalità consentite dai Dpcm – per allenare di persona gli atleti. Da gennaio 2021 lavorerà per una Palestra con un allenamento all’inglese.

Claudio de Luca