Forte scossa di terremoto Croazia, avvertita lungo tutta la dorsale Adriatica

TERMOLI. Forte scossa di terremoto nei pressi di Zagabria, in Croazia, 6.4 la magnitudo al momento indicata. E' stata avvertita in tutto il Nord e lungo la dorsale Adriatica. Ci è stata segnalata da un ambulante dal mercato settimanale del martedì di Termoli, percepita anche in città. Il sisma è stato percepito anche in altre zone del Molise.

L'epicentro è stato localizzato intorno a Petrinja, una cinquantina di km a sud di Zagabria, una regione già colpita ieri da scosse sismiche.

I media regionali parlano di gravi danni a Petrinja, con edifici crollati, interruzione di elettricità e linee telefoniche. Il terremoto è stato avvertito in tutta la Croazia ma anche in Serbia e Bosnia-Erzegovina. Il centro di Petrinja sarebbe stato completamente distrutto dalla scossa. Come riferiscono i media locali, per ora vi sarebbe una vittima, un minore. Tra gli edifici crollati vi sarebbero il locale ospedale, un asilo, dove sarebbe morto uno dei bambini ospitati. Non si ha notizia per ora di altre eventuali vittime. La popolazione impaurita si è riversata sulle strade e in luoghi all'aperto. L'Esercito croato è stato mobilitato per fornire assistenza alle popolazioni della Croazia centrale. Stando ai media regionali almeno 300 militari sono partiti per Petrinja, dove si sono registrati i danni maggiori (Fonte Ansa).