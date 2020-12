Sbarcheranno in Cina Gianluca Perino e gli altri 12 marittimi bloccati al largo da mesi

TERMOLI. I 13 marittimi italiani bloccati in Cina potranno ritornare in Italia, compreso il comandante termolese del mercantile "Antonella Lembo", Gianluca Perino.

A renderlo noto è stato il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

«Ho comunicato la notizia in una lettera inviata durante le festività ai sindaci che mi avevano chiesto un intervento per riportare in Italia i nostri connazionali. Lavorare in silenzio e con umiltà, senza proclami, porta importanti risultati. Questa è la strada che abbiamo scelto. È un onore servire il mio Paese e sono grato al nostro Corpo Diplomatico che nonostante le difficoltà legate alla pandemia non si sta risparmiando. Ringrazio anche il Governo cinese per aver risposto alla nostra richiesta. Andiamo avanti così».

Dopo lo sbarco in Cina, al cui largo in mare sono fermi dallo scorso giugno, mentre sono in navigazione da un anno, attenderanno il cambio dell'equipaggio e probabilmente saranno in Italia a fine gennaio.

Era stata costituita anche una task-force coi dieci comuni di appartenenza dei marittimi, tra cui Termoli.