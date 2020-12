TERMOLI. Presso il Centro pastorale Ecclesia Mater, in piazza Sant’Antonio a Termoli, stamani c’è stata la presentazione del libro fotografico dal titolo “Rifugio Sicuro. Fare accoglienza, fare comunità”: tale pubblicazione risponde alle attività di sensibilizzazione e di divulgazione delle azioni del locale progetto di accoglienza e integrazione dei richiedenti asilo e rifugiati “Rifugio Sicuro” del Comune di Termoli, gestito dalla Caritas diocesana di Termoli- Larino attraverso la Fondazione Istituto Gesù e Maria.

Per quest’anno l’equipe di lavoro ha pensato di ridefinire tali attività di sensibilizzazione presso la comunità locale attraverso azioni che non prevedano il coinvolgimento diretto della popolazione, impedito a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19: da questa esigenza, l’idea di un libro.

Il lavoro è il frutto di una collaborazione con un fotografo professionista locale, Paolo Lafratta, che si è messo gratuitamente al servizio di questo progetto editoriale. Il testo mira alla divulgazione, attraverso brevi brani esplicativi ed immagini molto significative e suggestive, delle azioni di inclusione sociale promosse dalla equipe di lavoro del progetto Sprar/Siproimi “Rifugio Sicuro”.

Il libro è il frutto di una precedente collaborazione avvenuta in occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato del 27 settembre 2020 promossa dalla Chiesa Cattolica , di cui è la naturale prosecuzione: tra le altre cose, si vuole comunicare in modo molto concreto che l’accoglienza integrata dello Sprar/Siproimi può rappresentare risorsa inclusiva anche per altre fasce di popolazione in difficoltà, non solo straniere. Infatti all’interno del libro, che sarà distribuito gratuitamente, sarà indicato il codice Iban della diocesi a cui poter effettuare donazioni per sostenere gli interventi che la Caritas mette in atto in favore di ogni persona in difficoltà, indipendentemente dalla sua provenienza. Il libro è già in diffusione, disponibile presso tutte le parrocchie di Termoli e le librerie e cartolibrerie locali e verrà distribuito su tutto il territorio diocesano.

Sono intervenuti il vescovo, Gianfranco De Luca, la direttrice della Caritas diocesana di Termoli- Larino, suor Lidia Gatti, il coordinatore del progetto “Rifugio Sicuro” Luca Scatena, l'assessora comunale alle Politiche Sociali, Silvana Ciciola.