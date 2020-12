Il Molise e il rischio idrogeologico: le ultime novità

MOLISE. In Italia l’80% del territorio è a rischio idrogeologico. E, se, in Molise, la percentuale è intorno al 90%, 7 piccoli comuni su 10 sono in pericolo. I dati emergono dai dossier di Legambiente secondo i cui esperti le Comunità minacciate da frane e da alluvioni sarebbero oltre 4.000 su 5.835. Ma la percentuale sale al 100% in Calabria, Valle d'Aosta ed Umbria.

A rischio anche il 98% dei piccoli comuni del Lazio (254 su 259), il 97% delle Marche (173 su 179), il 95% della Toscana (134 su 141), il 94% della Campania (318 su 338), il 93% della Basilicata (90 su 97), il 92% dell'Emilia Romagna (152 su 165), 108 su 124 del Molise, l'83% del Piemonte (896 su 1.077), il 75% della Liguria (138 su 183), il 69% della Sicilia (138 su 199), il 63% del Friuli Venezia Giulia (102 su 162), il 60% della Lombardia (687 su 1.152), il 48% dell'Abruzzo (122 su 253), il 37% della Puglia (32 su 87), il 30% del Trentino Alto Adige (95 su 312), il 26% del Veneto (87 su 329) e il 7% della Sardegna (21 su 316).

"Dati - denuncia il dossier - che evidenziano bene la fragilità di un territorio reso particolarmente esposto al rischio dall'abusivismo, dal disboscamento dei versanti e dall'urbanizzazione irrazionale".

Per questo sono fondamentali le norme di tutela contenute nella legge “Semplificazioni” che prevede risorse certe, meno burocrazia ed interventi rapidi nelle zone più colpite, favorendo le esigenze dei piccoli Comuni che non riescono a realizzare progetti cantierabili per la tutela del territorio, magari per carenza di personale o di fondi. La nuova legge dà la possibilità di anticipare fondi di cassa per avere liquidità ed accorciano i tempi per gli appalti. Una deliberazione Cipe permette ai Comuni che non riescono ad affrontare questi lavori di avvalersi di società ‘in house’ del Ministero anche per le progettazioni esecutive.

Per gli interventi contro il dissesto sono disponibili 7 miliardi di euro. Finora il procedimento per modificare la perimetrazione delle aree pericolose ed a rischio, individuate nell’ambito del Piano di Assetto idrogeologico, prevedeva ben 5 passaggi, ora ridotti a 2. Ciò vuol dire realizzare tanti lavori in soli 6 mesi e non più negli oltre 3 anni di attesa a cui sono stati costretti cittadini ed amministrazioni in tanti casi. Sono passi in avanti piccoli rispetto alla grandezza del problema, ma fondamentali perché dissesto idrogeologico non vuol dire solo difesa del territorio ma soprattutto lotta allo spopolamento, all’isolamento e tutela delle aree interne.

Tra i fattori naturali che predispongono a frane e ad alluvioni c’è la conformazione geologica e geomorfologica, caratterizzata da un’orografia giovane e da rilievi in via di sollevamento. Il dissesto idrogeologico rappresenta per il Molise un problema di notevole rilevanza, visti gli ingenti danni arrecati ai beni e, soprattutto, la perdita di moltissime vite umane. Ma questo rischio è diffuso un po’ dovunque in Italia e si presenta a seconda dell’assetto geomorfologico del territorio: frane, esondazioni e dissesti di carattere torrentizio, trasporto di massa lungo le conoidi nelle zone montane e collinari, esondazioni e sprofondamenti nelle zone collinari e di pianura. Tuttavia esso è stato fortemente condizionato dall’azione dell’uomo e dalle continue modifiche del territorio che hanno incrementato l’accadimento dei fenomeni ed aumentato la presenza di beni e di persone nelle zone dove tali eventi erano possibili. Il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua della rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. Il rischio idraulico concerne, poi, gli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d’acqua principali. In Italia il dissesto idrogeologico è diffuso in modo capillare e rappresenta un problema di notevole importanza.

Tra i fattori naturali che predispongono il territorio ai dissesti idrogeologici, rientra la sua conformazione geologica e geomorfologica, caratterizzata da un’orografia (distribuzione dei rilievi) complessa e bacini idrografici generalmente di piccole dimensioni, che sono quindi caratterizzati da tempi di risposta alle precipitazioni estremamente rapidi. Il tempo che intercorre tra l’inizio della pioggia ed il manifestarsi della piena nel corso d’acqua può essere dunque molto breve.

Eventi meteorologici localizzati e intensi combinati con queste caratteristiche del territorio possono dare luogo dunque a fenomeni violenti caratterizzati da cinematiche anche molto rapide. Il rischio in questione è fortemente condizionato dall’azione dell’uomo. La densità della popolazione, la progressiva urbanizzazione, l’abbandono dei terreni montani, l’abusivismo edilizio, il continuo disboscamento, l’uso di tecniche agricole poco rispettose dell’ambiente e la mancata manutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua l’hanno sicuramente aggravato, mettendo ulteriormente in evidenza la fragilità del territorio italiano e aumentando l’esposizione ai fenomeni e quindi il rischio stesso.

Ed ecco perché la frequenza di episodi di dissesto hanno causato la perdita di vite umane e ingenti danni ai beni, imponendo una politica di previsione e prevenzione non più incentrata sulla riparazione dei danni e sull’erogazione di provvidenze, ma sull’individuazione delle condizioni di rischio e sull’adozione di interventi per la sua riduzione.

Oggi, provvedimenti normativi hanno imposto la perimetrazione delle aree a rischio, e si è sviluppato un sistema di allertamento e sorveglianza dei fenomeni che, assieme a un’adeguata pianificazione comunale di protezione civile rappresenta una risorsa fondamentale per la mitigazione del rischio, dove non si possa intervenire con misure strutturali. Tra i fattori naturali che predispongono il nostro territorio a frane ed alluvioni, rientra senza dubbio la conformazione geologica e geomorfologica, caratterizzata da un’orografia giovane e da rilievi in via di sollevamento. Il dissesto idrogeologico rappresenta per il nostro Paese un problema di notevole rilevanza, visti gli ingenti danni arrecati ai beni e, soprattutto, la perdita di moltissime vite umane.

Claudio de Luca