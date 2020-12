Gettano l'immondizia in strada davanti a un ragazzo che fa jogging: «Vedi di farti i fatti tuoi»

TERMOLI. Una testimonianza di un giovane, che evidentemente può dare lezioni anche agli adulti, visto l’episodio che andiamo a rappresentare.

Si trova nella zona di Rio Vivo, nell'area parcheggio dove iniziano i lidi, mentre stava facendo jogging vede avanzare due donne che portavano in mano un sacchetto di immondizia e si stavano incamminando verso la passeggiata che costeggia i lidi.

«Le due donne incuranti del fatto che mi stessi incrociando con loro - ci scrive il ragazzo - senza fare nemmeno una piega prendono e buttano il sacchetto con i rifiuti a lato sulla strada stessa. Siccome i miei genitori mi hanno insegnato un modo di comportarmi civile, io mi sono sentito in dovere di manifestare il mio disappunto per quel gesto davvero poco civile a quelle signore. Loro con fare davvero arrogante quasi da ritenersi offese dal mio giusto richiamo con fare sprezzante l'unica cosa che mi hanno risposto con toni anche minacciosi è stato: “Ragazzo vedi di farti i fatti tuoi...", naturalmente per niente scosse hanno continuato la loro passeggiata con risvolti anti-ecologici e incivili. Questo per sottolineare che è sbagliato dare sempre le colpe della sporcizia per le strade pubbliche della città è sempre colpa di altri, tipo la ditta preposta alla raccolta, no spesso come in questo caso la colpa è della maleducazione e inciviltà di alcuni cittadini come le due signore di cui sopra che magari sono pure le prime ad indignarsi se vedono un pezzo di carta o delle cicche di sigaretta buttate in mezzo alla strada. Grazie per avermi ospitato sulla vostra testata».