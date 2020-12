TERMOLI. Il Comune di Termoli confermato capofila dell'ambito sociale territoriale di zona per il triennio della nuova programmazione socio-assistenziale nel territorio dei 19 Comuni. Il sindaco Francesco Roberti è stato confermato presidente, mentre il suo vice sarà Giorgio Manes, Antonio Russo, di cui ieri abbiamo reso noto la proroga del mandato, gestirà come coordinatore tutto il piano sociale per il triennio indicato. All'incontro del 26 novembre scorso erano presenti 17 comuni su 19 (assenti Lupara e Mafalda).

Nelle more della adozione del nuovo piano sociale di zona di Termoli della cui redazione è stato incaricato il confermato coordinatore Antonio Russo, l'incarico in scadenza al 31.12.2020 stato prorogato al 30 aprile 2021. Russo è stato nominato per la prima volta coordinatore il 16 ottobre 2016. È al quarto anno di incarico.