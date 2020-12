Alessandra Ruberto è la neo presidente dell'Ordine degli Psicologi

TERMOLI. A distanza di due settimane dalle dimissioni del presidente dell'Ordine regionale degli Psicologi, Gino Baldassarre, appena un anno dopo la sua elezione, è stata eletta al suo posto la dottoressa Alessandra Ruberto, che opera in città.

Questa la lettera di presentazione a tutti gli iscritti.

«Caro/a Collega, in un anno così complesso e difficile anche il nostro Ordine ha vissuto la sua crisi. Noi psicologi, sappiamo bene, e in questo momento storico più che mai, quanto sia fondamentale dare senso ai propri limiti e utilizzare tutte le risorse affinché diventino occasione di crescita. C’è una frase che adoro ripetere spesso e che sento mia: “C’è una crepa in ogni cosa, e da lì che entra la luce”. Nella nostra pratica clinica, quotidianamente, riflettiamo insieme ai nostri pazienti sulla possibilità di accettare le difficoltà rivestendole di un nuovo significato, chiediamo loro di avere il coraggio di rielaborarle e di riorganizzarsi attorno a queste affinché le stesse si trasformino in opportunità di sviluppo e possano divenire fonte di cambiamento per il raggiungimento di un nuovo equilibrio. Questa è la sfida che ho raccolto, per dovere istituzionale, dopo che la maggioranza dei consiglieri del nostro Ordine mi ha indicata e sostenuta come Presidente.

È in cantiere un programma che presto sarà condiviso e che mi auguro possa giovare della partecipazione di ognuno di voi; in un momento di assoluta solitudine come quello che viviamo, la condivisione, la partecipazione e la presenza diventano parole d’ordine di ogni buona prassi, per innescare un processo di “co- costruzione” tanto caro al nostro lavoro. Con me, tutto il Consiglio, è consapevole del grande lavoro che ci aspetta, e intendiamo assumerci l’onere di guidare il nostro Ordine professionale verso il futuro, il quale porta con sé nuove sfide e nuovi orizzonti, a cui lo psicologo dovrà rispondere. Siamo tutti parte di un’unica categoria professionale, costruiamo insieme il nostro Ordine, io sono pronta. Colgo l’occasione per augurare a tutti buon anno nuovo, e che lo sia davvero».