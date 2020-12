«Si aspetta il rilascio dei visti per sbarcare», ore di attesa sulla nave al largo della Cina

TERMOLI. Ore di attesa a bordo della nave mercantile “Antonella Lembo”, dove ci sono da mesi fermi al largo del Mar della Cina 13 marittimi, tra cui Gianluca Perino.

Di ieri la notizia data dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio sullo sblocco della vertenza che li ha visto confinati in mare aperto, senza l’autorizzazione ad attraccare.

«Stiamo ancora qui all'ancoraggio lontano dalla costa, segnale di terra assente e segnale satellitare è scarso e purtroppo non mi permette di inviare video o un semplice file audio. Ieri ci siamo svegliati con quella bella notizia che ha pubblicato il Ministro degli Esteri, ma sulla nave non sappiamo niente di più, quello che sappiamo che stiamo ancora sulla nave. Aspettiamo che vengono rilasciati i visti cinesi, che ad oggi non sono stati rilasciati, ci hanno comunicato che a giorni ce li rilasceranno.

Una volta che rilasceranno questi visti, gli imbarcanti i quali verranno a sostituirci, potranno partire dall'Italia e raggiungere la Cina. Una volta che arriverebbero in Cina prima di imbarcare sulla nave, devono fare 2 settimane di quarantena e una volta effettuata potranno finalmente dirigersi a bordo tramite rimorchiatore a darci il cambio e noi potremmo finalmente sbarcare. Se rilasciano questi visti i primi dell'anno, calcolando tutte le tempistiche burocraticheper imbarcare più il volo, che di questi tempi scarseggiano, più le due settimane di quarantena, potremmo arrivare intorno alla fine di gennaio che finalmente si potrà sbarcare.

Sulla nave c'è sempre scaramanzia, aspettiamo che gli imbarcanti partiranno e che noi metteremo piede a terra prima di dire siamo sbarcati».