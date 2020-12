Covid e Decreto Natale, col Capodanno in zona rossa salta il primo bagno del 2021

TERMOLI. Il tredici in questo caso non porta bene. Dopo dodici tuffi consecutivi, a Capodanno non si rinnoverà il tradizionale bagno del primo gennaio, che a Termoli era divenuta una piacevole tradizione.

Quest'anno come era prevedibile, l'edizione 2021 del bagno di Capodanno salta a causa del Covid e delle restrizioni imposte dal cosiddetto Decreto Natale.

Come da disposizioni governative la giornata festiva del primo gennaio è zona rossa come in tutto il resto d'Italia, e di conseguenza tutti dobbiamo restare, se non da comprovate esigenze urgenti di lavoro, salute e qualche altra postilla, confinati nelle nostre abitazioni, sono quindi vietate qualsiasi manifestazioni pubbliche dove ci sono rischi di assembramento. L'evento del bagno di Capodanno rientra in questa casistica e quindi non sarebbe autorizzata, ne hanno giustamente convenuto anche gli organizzatori, che saltare questa edizione è una forma soprattutto di rispetto per tutti i partecipanti e gli spettatori sempre più numerosi come lo scorso gennaio 2020, dove tutti eravamo allegri e speranzosi e nessuno a immaginare quello che ci sarebbe accaduto da lì a poco.

Un arrivederci speriamo al primo gennaio 2022.

Sia chiaro che se qualche temerario voglia fare di testa sua il bagno, lo può fare ma a suo rischio e pericolo, gli organizzatori dell'evento vogliono esentarsi da ogni libera interpretazione da questo, perché loro hanno ufficialmente annunciato che l'evento del bagno di Capodanno questa volta salta per il rispetto delle norme anti-Covid.