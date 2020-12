Ritorna in ballo la Procura di Larino, 5° commissione Csm propone la termolese Elvira Antonelli

LARINO. In attesa che si definisca anche il ricorso alla giustizia amministrativa, vista la pendenza in Consiglio di Stato, la quinta commissione del Cms si è riunita lo scorso 21 dicembre per riesaminare il posto al vertice della Procura di Larino, ora occupato dalla dottoressa Isabella Ginefra.

E' stata individuata come proposta quella della dottoressa Elvira Antonelli, attuale Pm a Sondrio, con 4 voti. Ora la parola passerà al plenum. La Antonelli è un magistrato termolese. Già per la successione a Vaccaro la Commissione scelte il giudice Antonio Clemente, mentre il plenum poi nominò la Ginefra e da lì partirono i ricorsi al Tar del Lazio, che portarono all'annullamento della nomina in primo grado, ma senza che venisse poi reso esecutivo il provvedimento, per la richiesta di sospensiva accolta sempre dal Consiglio di Stato.