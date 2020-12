Valanga di delibere in Consiglio comunale, 27 le votazioni in due ore Copyright: Termolionline.it

Valanga di delibere in Consiglio comunale, 27 le votazioni in due ore Copyright: Termolionline.it

Valanga di delibere in Consiglio comunale, 27 le votazioni in due ore Copyright: Termolionline.it

Valanga di delibere in Consiglio comunale, 27 le votazioni in due ore Copyright: Termolionline.it

Valanga di delibere in Consiglio comunale, 27 le votazioni in due ore Copyright: Termolionline.it

Valanga di delibere in Consiglio comunale, 27 le votazioni in due ore Copyright: Termolionline.it

Valanga di delibere in Consiglio comunale, 27 le votazioni in due ore Copyright: Termolionline.it

Valanga di delibere in Consiglio comunale, 27 le votazioni in due ore Copyright: Termolionline.it

Valanga di delibere in Consiglio comunale, 27 le votazioni in due ore Copyright: Termolionline.it

Valanga di delibere in Consiglio comunale, 27 le votazioni in due ore Copyright: Termolionline.it

Valanga di delibere in Consiglio comunale, 27 le votazioni in due ore Copyright: Termolionline.it

Valanga di delibere in Consiglio comunale, 27 le votazioni in due ore Copyright: Termolionline.it

Valanga di delibere in Consiglio comunale, 27 le votazioni in due ore Copyright: Termolionline.it

Valanga di delibere in Consiglio comunale, 27 le votazioni in due ore Copyright: Termolionline.it

Valanga di delibere in Consiglio comunale, 27 le votazioni in due ore Copyright: Termolionline.it

Valanga di delibere in Consiglio comunale, 27 le votazioni in due ore Copyright: Termolionline.it

Valanga di delibere in Consiglio comunale, 27 le votazioni in due ore Copyright: Termolionline.it

Valanga di delibere in Consiglio comunale, 27 le votazioni in due ore Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Poco più di due ore di discussione per approvare 27 delibere. Tour de force in Consiglio comunale all’antivigilia di Capodanno. Urgenza dettata dall’approvare una valanga di riconoscimenti su debiti fuori bilancio, a valere per circa 500mila euro sui conti dell’ente di via Sannitica, com’avevamo preannunciato.

Ma si è votato (molto) e discusso (poco) anche per altro.

Le 25 proposte sono state portate in cascina tutte senza alcun dibattito e senza la partecipazione al voto della minoranza. Maggioranza compatta a 15 (assente Di Brino per motivi personali) per metà seduta e a 14 (dopo l’uscita di Marone) per la restante parte dell’ordine del giorno, mentre l’opposizione era presente in toto, tutti a distanza.

Faticosa l’opera del presidente del Consiglio Annibale Ciarniello, quasi un ciclostile.

Non c’è stata discussione sulla determinazione del prezzo attraverso cui passare da diritto di superficie a diritto di proprietà per le aree comprese in piani di zona e zone Pip, dove la minoranza non ha preso parte al voto.

Infine, unico confronto quello sul Piano finanziario della Tari, dopo l'illustrazione da parte dell'assessore Mottole, hanno espresso dissenso Sbrocca, Di Michele, Stumpo e Casolino, ne hanno contestato soprattutto i tempi strettissimi a disposizione per approfondire l’argomento e l’ex sindaco ha questionato sulla mancanza di validazione del Pef da parte della ditta Rieco Sud.

A replicare per la maggioranza è stato Montano. Qui, l’opposizione ha votato contro.