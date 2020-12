TERMOLI. Ultimo giorno dell’anno e ultimo giorno di vita per una storica attività termolese: la barberia di Antonio Galasso, che da alcuni anni si è trasferita dal corso Nazionale a via Cairoli.

Pensate un po', esiste dal 1935, ben 85 anni fa, quando il capostipite, il mitico Gino Galasso, aprì il suo locale tra corso Nazionale e via XX Settembre e lo ha gestito a fino al 9 giugno 2002, il giorno della sua salita in cielo. Ma nella barberia Galasso c'è dentro un profumo di storia termolese in ogni angolo.

Fino al 2013 circa 73 anni il locale era ubicato in pieno centro sempre dove nacque, poi si spostò condotto da Antonio, ma inizialmente ad aiutare il babbo in bottega perché più grande, ci andava il fratello Michele, poi dedicatosi alla sua edicola, altro storico luogo di ritrovo in via Abruzzi.

Antonio invece fin da quando era ancora studente di scuola media si recava il pomeriggio dopo la scuola, inizialmente nel ruolo di ragazzo di bottega a fare dei piccoli servizi nel locale, poi piano piano ha cominciato a insaponare i visi dei clienti per prepararli alla rasatura, poi quando Michele lascio per altre attività, subentrò a pieno titolo lui come secondo a papà Gino, e dal 2002 appunto come dicevamo dopo la morte del papà, ecco che lui si mise sulle sue spalle l’attività.

Ogni tanto veniva anche Michele a dare una mano al fratello. Poi intorno al 2013 spostò il locale dove oggi c'è e che chiuderà i battenti in via Cairoli 5, a poche centinaia di metri da quella che fu la storica ubicazione.

Ma in quella storica Bottega del centro, davvero potremmo stare qui a raccontare storie, aneddoti, fatti e fatterelli, che davvero sono storia indelebile.

La Barberia era soprattutto un luogo d'incontro, di ritrovo dove uno o due persone entravano effettivamente per farsi fare il buon servizio di toeletta, ma il resto sei sette o otto persone entravano lì per parlare, leggere il giornale, ridere scherzare e fare del gossip paesano.

Nella bottega di Galasso sono passati in tutti questi 85 anni fior fiori di personaggi, dal più umile al potente di città, ma nei momenti di relativa calma di lavoro, ve lo assicuriamo perché testimoni oculari degli ultimi anni, il locale diventava una sorta di teatro di rappresentazioni amatoriali sì, ma di un divertente incredibile, c'erano i cosiddetti capi squadra che iniziavano le rappresentazioni e personaggi e interpreti davvero da applausi.

Un aneddoto, c'erano persone che abitavano nei paesi del circondario, che venivano a Termoli apposta verso le 17-18, l'orario perfetto per mettere in scena le rappresentazioni che divertivano parecchio. per gustarsi le scenette.

Ad Antonio, mentre ce ne parla, si appannano gli occhiali per la commozione, la chiusura come ha detto lui stesso, è stata accelerata anche dalla pandemia, che ha ridotto soprattutto il lavoro.

Lui mentre ci racconta la storia, ha uno degli ultimi suoi affezionati clienti a cui acconcerà barba e capelli, il termolese Sebastiano Di Campli, ex consigliere comunale il quale anche lui si rattrista perché la barberia Galasso è stata da sempre il suo locale.

“Una cosa non finirà - dice Sebastiano – l’amicizia con lui e chissà che non ricorrerò ancora alle sue cure in futuro in via del tutto amichevole”, e poi si lascia andare ad un complimento verso la nostra testata: “Siete stati davvero bravi e sensibili a dedicare un servizio ad una attività davvero storica, un pezzo della nostra storia che chiude i battenti ma che comunque rimarrà indelebile nelle nostre menti e cuore”.

Ricordiamo che il mitico Gino Galasso, persona di una simpatia unica sempre sorridente e sguardo furbesco, ha ricevuto anche la medaglia d'oro per il suo lavoro, è stato premiato a Gente di Mare, è stato immortalato sui calendari di Stefano Leone, una vita spesa nel suo mestiere artigianale, una storia che oggi, 31 dicembre 2020, vedrà le mani del figliolo Antonio girare per l'ultima volta la chiave nella toppa della saracinesca chiudendo un ciclo glorioso.