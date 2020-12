TERMOLI. Bene come è accaduto per Natale, a maggior ragione, il nostro e vostro amico Nicola Palladino, professore e musicista, non si è fatto pregare per augurare una buona fine del 2020 e un eccellente inizio del 2021. Per noi e soprattutto per voi cari concittadini eccola: "A' Preghiere de Capedanne", Noi vi proponiamo la versione scritta in italiano per chi non riesce a comprendere il dialetto stretto termolese recitato da Nicolino:

Che questo 2020 è stato disgraziato ,penso che tutti quanti se ne sono accorti perché facendo i conti, tirando le conclusioni, sono stati più i disastri che le cose fatte bene.

Dodici mesi tristi di malattie e di guai, hanno messo in ginocchio l'intera umanità. Pasqua senza un amico ognuno per se stesso , Natale mogio mogio come non dovrebbe essere, le maschere sulla faccia, le mani con la pomata, distanza tra uno e l'altro pure al supermercato.

E' vero che ogni anno porta tormenti e gioie e l'altro che viene dopo non sempre è proprio il migliore, ma questo che è passato è tutto da scordare e dai libri di storia si dovrebbe cancellare.

Un vecchietto al porto seduto su una pietra, mi ha detto l'altro giorno: Oh tu che fai il poeta, perché non provi a scrivere una lettera al Signore, può essere che ti ascolta e passa questo dolore.

Non so cosa metterci, con i versi io ci gioco, ci vorrebbe D'Annunzio, o Dante a meglio a meglio, se non sai cosa scrivere, fai parlare solo il cuore, il Padreterno li legge i pensieri d'amore, noi vogliamo soltanto che quest'anno che avanza, riporta tra la gente, la salute e la speranza, un pizzico di fede e di buona fortuna di più non ci serve per il 2021