Doccia gelata, il Governo impugna la legge regionale sui trabucchi

TERMOLI. In Molise era stata commentata con molta enfasi dai proponenti e non solo, potenziale veicolo di turismo e promozione della costa. Sulla legge regionale approvata da poco a Palazzo D'Aimmo sulla valorizzazione dei trabucchi si è acceso il riflettore di Palazzo Chigi.

Nella seduta di ieri, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato undici leggi delle Regioni e ha deliberato di impugnare la legge della Regione Molise n. 12 del 3/11/2020, recante “Disposizioni in materia di valorizzazione e utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano” in quanto le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 5 si pongono in contrasto con il Codice dei beni e delle attività culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), in violazione della competenza statale in materia di paesaggio e beni culturali di cui agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.