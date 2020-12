Niente luminarie per donare all'ospedale San Timoteo anche tre monitor multiparametrici

CAMPOMARINO. Come già reso noto alcune settimane fa, su proposta dell'assessorato al Turismo e della delegata alla Cultura del Comune di Campomarino, quest'anno il budget per le festività natalizie è stato in gran parte utilizzato per una nobile causa.

E dopo l'acquisto di un ventilatore polmonare per il nosocomio San Timoteo, la Giunta Silvestri ha proceduto ad acquistare anche tre monitor multiparametrici. Il materiale medico, necessario per il monitoraggio dei pazienti, sarà donato proprio oggi al Pronto soccorso dell'ospedale termolese.

È la maniera più giusta e opportuna, secondo l'amministrazione, di salutare un anno così difficile per la comunità di Campomarino e al contempo di guadare al 2021 lanciando un segnale forte di speranza e di aiuto concreto a chi combatte il Covid in prima linea.