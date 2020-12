Una splendida notizia per chiudere il 2020: lo studente 16enne è tornato a casa

TERMOLI. Ha tenuto col fiato sospeso tutto il Molise, che ha tifato per lui, da sabato 12 dicembre e fino a domenica 20, quando è uscito dal reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Magnifica notizia di fine anno e migliore non poteva esservi per mandare al diavolo, a quel paese, francamente, un 2020 che il Covid ha iscritto negli annali come il peggiore del terzo millennio e degli ultimi 75 anni almeno.

E’ terminato l’incubo dello studente 16enne la cui vita era rimasta appena a un filo a causa di una infezione polmonare e del coronavirus.

E’ tornato a casa, riabbracciando la sua famiglia.

Una vicenda drammatica, col più giovane paziente della pandemia ricoverato in Molise e con un lieto fine. allora adesso si possiamo fare tantissimi auguri a lui, che grazie alla professionalità dei medici molisani e alla sua forza di volontà, ha sconfitto il malvagio virus.

In bocca al lupo a te e famiglia, che davvero l'anno che verrà sia davvero foriero di buone nuove.