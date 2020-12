TERMOLI. Nessuna piazza piena, illuminata dai sorrisi dei termolesi e non che, mentre ascoltano la band selezionata dall’amministrazione, attendono con ansia lo scoccare della mezzanotte per scambiarsi gli auguri e brindare al nuovo anno, con il naso in su per guardare i fuochi d’artificio che colorano il cielo. Il Capodanno 2020 ha ridisegnato i nostri piani, costringendoci, come avvenuto per Pasqua e Natale, a silenziare la musica, rinunciando agli eventi ed a stare insieme.

Il centro di Termoli, a ridosso del coprifuoco (le foto e le immagini sono state effettuate prima delle 22 ndr) è spento: le luci degli alberi natalizi e le luminaie sono accese, ma lo spirito della festa è posizionato sul tasto off. Lungo le strade, dalla stazione fino a via Roma, a farla da padrona è una strana quiete: “Mai visto un centro così a Capodanno”, verrebbe da dire.

A rompere il silenzio che regna nel cuore pulsante della città, è il rumore di qualche auto di ritorno a casa, appena in tempo per il coprifuoco. In lontananza si ode del vociare, qualcuno saluta e qualcun altro risponde. C’è chi porta il cane in giro e chi, dopo aver posteggiato l’auto in uno dei tantissimi parcheggi liberi, si affretta a rincasare. Pochi i ‘botti’ che si sentono, anche se l’odore pungente della polvere esplosiva avvolge subito l’olfatto. I locali sono chiusi, molti illuminati dalle luci natalizie, altri completamente spenti. L’aria è immobile, come il tempo che sembra essersi fermato.

Il blu dei lampeggianti delle pattuglie della Polizia e dei Carabinieri illumina la sera: le divise pulite, i volti segnati dalla stanchezza, la passione per uno dei mestieri più difficili al mondo, soprattutto in pandemia, caratterizzano l’ultimo giorno dell’anno. Fermano le auto, mentre il coprifuoco si avvicina e l’umidità avvolge la sera, controllano i documenti e, prima di lasciarti andare, augurano buona serata e buon inizio anno. La notte, per loro, è ancora lunga e benché i termolesi si siano mostrati ligi alle regole, la nostra sicurezza è sulle loro spalle e mentre noi dormiamo sonni tranquilli, loro abbracciano silenziosamente la città e la proteggono.

Le auto in giro per la città si contano sulla punta delle dita: ne avrò incrociate una decina nel percorso che dalla periferia mi ha condotta verso il centro per testimoniare la situazione. Molte di più le persone a piedi, in compagnia dei propri amici pelosi, in bicicletta e qualche giovane in scooter che, approfittando della totale assenza di traffico, si gode le strade deserte.

E mentre ci avviciniamo alla mezzanotte e ci prepariamo a dire addio a questo anno che ci ha portato via tanto, troppo, il rumore dei petardi si fa più insistente, i fuochi pirotecnici iniziano a colorare il cielo e i termolesi – e il mondo intero – sperano di poter tornare presto alla normalità.