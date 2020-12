Buon 2021, che sia l'anno della rinascita e della libertà per tutti

TERMOLI. Complicato, difficile, quasi impossibile non scadere nella retorica quando si vanno a formulare auspici e auguri per il nuovo anno, lasciandoci alle spalle un periodo così terrificante come il bisesto e funesto 2020.

Il virus del terzo millennio, alias Covid-19, è stato come la livella di Totò, ha denudato ricchi e poveri, paesi sviluppati e non, sterilizzando decenni di progresso e rottamando la globalizzazione, una pandemia, semanticamente vocata a risucchiare nel proprio vortice tutto il globo, sia per l’emergenza sanitaria che quella socio-economica.

Non possiamo che invocare e sperare in un nuovo Rinascimento, un Risorgimento, epoche vissute storicamente dal ceppo italico, che è stato sempre capace di venire fuori dalle peggiori situazioni, basti pensare alle macerie e alla povertà del secondo conflitto mondiale.

Ebbene, a 75 anni da quella scommessa, con all’orizzonte il nuovo Piano Marshall declinato nel Recovery fund e la svolta con l’arrivo dei vaccini, traghettiamo l’anno più buio da tre quarti di secolo a questa parte, volgendo lo sguardo al futuro e con una nuova consapevolezza, quella che mai nulla sarà più come prima.

Ogni attimo, ogni momento, che potremo vivere di rinnovata libertà personale e sociale, dovrà significare riscatto, un seme gettato nella società moderna, quella che avrà saputo affrancarsi da un nemico vile e invisibile, capace di ricacciarci nelle nostre case, di mettere alla corda il sistema sanitario ovunque, ma anche complice malsano nell’averci fatto riscoprire virtù e personalità su cui investire.

Cambiare la rotta è inevitabile, gli ultimi 30 anni non passeranno alla storia per quelli più brillanti, lo ha capito soprattutto l’Europa, che da Maastricht in poi ha inanellato una serie di scelte deleterie, comprimendo sviluppo e progresso sull’altare di un rigore di bilancio spazzato via da un “salto di specie”.

Tornando al nostro microcosmo, il 2020 ha rappresentato un anno di trincea anche dal punto di vista dell’informazione, mesi e mesi vissuti senza tregua cercando di arginare allarmismi e proponendosi come punto di riferimento puntuale della comunità, con spirito di sacrificio.

Guardiamo alla nostra Termoli, al territorio, al Molise, il nostro augurio è che sboccino fiori e cuori dappertutto, che si torni ad abbracciarci senza remore e timori, la vita è una sola e va spesa al meglio, investiamo sul bene comune e sul benessere collettivo.

Termolionline sarà con voi, giorno dopo giorno, per raccontare questi momenti di ritorno alla serenità, non c’è pensiero più foriero di gioia che potremmo auspicare per voi e per noi stessi.

Buon 2021 a tutti.

Ps: un ricordo speciale per tutti coloro che nel 2020 non ce l'hanno fatta, resteranno scolpiti nelle menti in modo indelebile di chiunque li abbia amati e vissuti, un ringraziamento formidabile a chi ha messo a repentaglio la propria vita per mandare avanti il Paese e per cercare di salvare quante più esistenze possibili. Siete voi il simbolo di chi è andato oltre i suoi limiti.