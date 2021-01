Arriva anche il primo maschietto del 2021 al San Timoteo: benvenuto Costantino!

TERMOLI. Dopo la prima nata, Maria Grazia, arriva anche il primo bebé maschio al Punto nascita di Termoli: si chiama Costantino, dal peso di 3,3 chili! Se la prima risiede a Campomarino, il secondo è di Portocannone! Migliori auspici non potevano esserci per il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale San Timoteo di Termoli, in questo delicato e decisivo 2021.