TERMOLI. Chiudiamo il trittico degli auguri in video con Termolionline proposti dai nostri amici lettori con un tris di auguri in lingua italiana, tedesca e inglese, grazie all'iniziativa simpatica di Turismo, con Paola Palombino e Petra. Un messaggio per tutti voi e per chi è all'Estero. Buon 2021!