Silvana Di Giandomenico, ricercatrice termolese negli USA: «Vaccinarsi responsabilità sociale»

NEW YORK-TERMOLI. Il 2020, definito come l’anno della pandemia, ci ha privati della normalità ma, verso la fine dell’infausto anno, il vaccino Pfitzer ha aperto uno spiraglio per un ritorno alla vita come prima la conoscevamo. Proprio il vaccino, giunto anche a Termoli nelle scorse ore, divide l’opinione pubblica: da un lato i cosiddetti NoVax contrari alla somministrazione del vaccino anti-Covid, dall’altro coloro che sono favorevoli e che, per primi, si sono sottoposti alla ricezione della dose vaccinale.

Tra questi ultimi c’è la ricercatrice Silvana Di Giandomenico, termolese di nascita ed americana di adozione, che nella giornata di ieri si è vaccinata. Silvana opera presso l’unità di ricerca biomedica della Cornell University, il “Weill Cornell Medicine” a New York e, da sempre, è impegnata in progetti di ricerca per lo sviluppo di nuove classi di farmaci. Non stupisce che proprio lei, donna forte, intelligente e dinamica, si sia schierata a favore del vaccino anti-Covid.

La sua campagna di sensibilizzazione è iniziata ben prima dell’arrivo delle prime dosi negli Usa – e poi nel resto d’Europa – e proprio sul suo account facebook ha riportato il suo punto di vista: «Vaccinarsi è una responsabilità sociale», accompagnando le sue dichiarazioni da numerosi articoli che trattano l’argomento, sfatando miti e leggende che ruotano attorno al vaccino «Tutte le risposte alle bufale sul vaccino» ha scritto lo scorso 27 dicembre, e scegliendo una foto profilo con una scritta emblematica in cui la ricercatrice si affida alla scienza perché crede in essa.

Dichiarazioni e pensieri che, nelle scorse ore, sono stati ripresi anche dal sito Il Mattino e dall’Ansa a cui la stessa ricercatrice confessa: «È andato tutto bene. Il vaccino è una responsabilità sociale, abbiamo un dovere morale e sociale di sottoporci al farmaco. Subito dopo la somministrazione ho avuto un leggerissimo dolore al braccio. Il protocollo prevede la permanenza di 15 minuti in una stanza adiacente a quella dove viene effettuato il vaccino. Subito dopo ho cominciato a lavorare. Non ho avuto nessun problema».

Il 31 dicembre Silvana ha postato le foto del “Vaccine Day” sul suo profilo social, mostrando passo dopo passo come ci si sottopone alla puntura: mascherina e camice bianchi, grandi occhi verdi, la ricercatrice ha ricevuto la sua dose di vaccino assieme all'adesivo “I’ve been vaccinated” (mi sono vaccinata). A chi, sotto quelle foto, le chiede come si sente, risponde: «Mi sento benissimo. Per favore fatelo anche voi».