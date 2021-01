Migliori startup quotate in Borsa per il 2021

TERMOLI. Quando si decide di investire i propri soldi in un'impresa finanziaria in Borsa, puntiamo i nostri risparmi su qualcosa che non sappiamo esattamente come si evolverà, ma che potrebbe portare rendimenti di un certo rilievo se riposti nell’azienda giusta, e quindi su un giusto titolo.

Ciò è particolarmente vero per le startup quotate in Borsa, le quali hanno un potenziale persino maggiore se paragonate ai classici titoli rinomati nell'ambiente, poiché possono decollare da un momento all'altro (anche grazie ai nostri investimenti) insieme alla quotazione del titolo annesso, oppure al contrario, risultare in un nulla di fatto e farci perdere tempo e soldi.

Ma quali sono le startup quotate in borsa più promettenti del 2021? Scopriamolo insieme, guardando anche ai metodi di investimento migliori legati ad esse.

1) Lemonade

La Lemonade è un'azienda Fintech la cui sede si trova a New York e che opera specificamente nel settore assicurativo. La sua offerta si basa tutta su un servizio farcito di algoritmi e Robot in grado di fornire in maniera automatica le migliori polizze e i migliori investimenti adatti specificatamente per il cliente che richiede il servizio in quel momento.

Avendo avuto la sua IPO alla fine del 2020, essa è considerata una startup ed è sicuramente tra le società più interessanti che hanno visto il proprio debutto in Borsa.

2) McAfee

Chi non conosce la McAfee, l'azienda famosissima per i suoi antivirus pe PC fondata da John McAfee e ora quotata anch'essa in Borsa. Nello specifico, McAfee oggi è quotata al NASDAQ e vista la sua illustre storia nel settore della protezione e pulizia di computer e dispositivi affini, ci aspettiamo che la sua quotazione possa salire da un momento all'altro.

Nonostante la sua lunga e illustre storia nel settore, però, la sua IPO risulta recente ed è per questo che è stata inclusa nella nostra lista di startup su cui poter investire.

3) Asana

Durante tutto il periodo del 2020, a partire da marzo il settore del cosiddetto smart-working è cresciuto esponenzialmente, come mai prima d'allora, e di conseguenze le aziende hanno dovuto adottare soluzioni sempre più smart per gestire i propri lavoratori per far combaciare e lavorare all'unisono i vari settori e componenti facenti parte di un'azienda.

Ebbene, Asana si occupa proprio di questo ed è tra le migliori nel fornire soluzioni specifiche per questo tipo di organizzazione, e non è quindi un caso se il suo titolo recentemente quotato con una IPO stia volando sui mercati finanziari.

4) Snowflake

Azienda leader per quanto riguarda il settore del cloud-computing, Snowflake è non solo all'apice nella sua nicchia tecnologica, ma è anche una delle più importanti startup quotate per la prima volta quest'anno, tant'è vero che è stata nominata addirittura IPO dell'anno dopo lo schizzo in alto che hanno visto immediatamente interessare la quotazione del suo titolo a Wall Street.

E, come se ciò non bastasse, un'ulteriore prova di qualità delle azioni Snowflake è stata data dall'acquisto di un corposo pacchetto azionario da parte del famosissimo investitore Warren Buffet appena la startup ha fatto la sua comparsa in borsa.

Come investire sulle startup

Ora che abbiamo rivelato le migliori startup su cui puntare per il 2021, una domanda finale sorge spontanea: come fare per investirci? Ebbene, oggi viviamo in una società interconnessa e avanzata tecnologicamente a un tal punto da permettere a chiunque di poter investire in Borsa virtualmente ovunque, grazie ad app per trading e piattaforme per il trading su altri device.

Ciò che serve per iniziare, però, è l'intercessione di un broker online autorizzato, il quale ci permetterà di accedere a una piattaforma (a prescindere dal supporto che utilizzeremo) grazie a un account trader fornito da quest'ultimo.

Da parte nostra, l'unica cosa da fare prima di procedere con l'iscrizione però sarà verificare le certificazioni del broker, assicurandoci che esso segua le direttive ESMA in materia finanziaria e abbia licenze utili a svolgere questo compito, come ad esempio la licenza europea CySEC.