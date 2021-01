​Un segnale radio “insolito" in arrivo dallo spazio

AUSTRALIA. Il radiotelescopio di Parkes nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, di ben 64 metri di diametro, conosciuto da tutti come “The Dish” (il disco) operativo dal 1961 e gestito dalla Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, ha captato un misterioso segnale radio proveniente da Proxima Centauri: la stella più vicina al sole, una nana rossa scoperta da Robert Innes in Sudafrica nel 1915, posta a 4,243 anni luce in direzione della costellazione del Centauro.



La notizia è trapelata solo ora sul quotidiano britannico The Guardian, ma in realtà la misteriosa rilevazione risale ad aprile e maggio del 2019, durante le circa 30 ore di osservazioni effettuate.

Non si tratta di un fenomeno totalmente sconosciuto, infatti il cielo normalmente emette molto più dei soli segnali luminosi e i radiotelescopi captano continuamente ciò che chiamiamo onde radio, così denominate perché storicamente utilizzate per le telecomunicazioni.

La cosa sorprendente però,di questa trasmissione proveniente da Proxima Centauri è che, come ha chiaramente spiegato l'astrofisica dell'Inaf, Marta Burgay, ricercatrice presso l'osservatorio di Cagliari e intervistata da askanews: "Al contrario dei segnali di origine naturale, provenienti dalle stelle, dalle galassie e dalle polveri interstellari che vengono emessi normalmente in un’ampia gamma di frequenze nelle onde radio, questo segnale viene emesso a un’unica frequenza, nella fattispecie a 982 MHz. Questa caratteristica fa sì che lo si possa interpretare come un segnale di origine artificiale e non naturale”.

Gli esperti comunque stanno ancora studiando la provenienza e le caratteristiche dell'emissione rilevata, e nei primi mesi del 2021 è attesa la pubblicazione dei risultati di questo studio.

Ovviamente è facile fare un collegamento con "Contact" un film di fantascienza del 1997 di Robert Zemeckis, in cui una scienziata interpretata da Jodie Foster cerca forme di vita aliene nello spazio dopo aver ricevuto dei messaggi misteriosi attraverso il radiotelescopio, ma chiaramente è presto per dare libero sfogo alla fantasia.

A tal proposito vorremmo concludere con una riflessione: "In un universo infinito, deve esserci altra vita? Non vi è dubbio più grande. A volte ci crediamo a volte no. In qualsiasi dei due casi la conclusione è sorprendente".