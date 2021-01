Somministrate in Italia 45.667 dosi di vaccino anti-Covid Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Puntuale l'aggiornamento ministeriale sulla somministrazione delle dosi di vaccino anti-Covid in Italia, fattore che assume una importanza strategica, visto anche il nuovo aumento dei contagi che si è registrato a cavallo di Capodanno. Alle 23.30 di ieri, secondo i dati del Ministero della salute, sulle 469.950 dosi consegnate dalla Pfizer-BioNTech, ne sono state inoculate 45.667, poco sotto il 10%. Diverse le regioni ancora sotto le mille dosi, tra cui il Molise, fermo alle 50 di domenica 27 dicembre. L'Asrem sta organizzando il via alle somministrazioni, che dovrebbe esserci tra il 4 e il 5 gennaio, in primis occorre reperire il personale sanitario che dovrà iniettarle.