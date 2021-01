Non solo Covid: «Anche il porto fa la sua parte!»

TERMOLI. Tra il faceto (molto) e il serio (a tratti) al nostro amico Antonio Fusco, noto agente marittimo termolese, è venuta una riflessione di Capodanno.

«Anche il porto fa la sua parte! Se il Covid-19 (Coronavirus) veniva dal mare qui non sarebbe mai arrivato perché non poteva attraccare a causa dei bassi fondali e della mancanza di ormeggi che sono tutti occupati da natanti e/o riservati a tutt’altro e le banchine un “andirivieni”: ossia un movimento confuso e indistinto di molte persone e mezzi in un medesimo luogo, un andare e venire, passaggio, passeggio e bivacco, traffico, va e vieni, viavai,vivai, garbuglio, groviglio, inciucio, intreccio.

Quindi dopo una lunga attesa nell’area di ancoraggio fuori dal porto il Covid sarebbe così annegato nelle acque del mare, quelle stesse acque che hanno salvato Mosè nel secolo XIII A.C.Per questo l’importanza di un porto, o meglio, avere un porto di mare in mezzo alle cannucce, può salvarti la vita. Grazie Mosè!»