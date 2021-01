PETACCIATO. Ha chiesto asilo “politico”, si fa per dire, al teatro Fulvio di Guglionesi, col patrocinio della locale amministrazione. Una struttura che come tutte le altre è chiusa a causa del Covid, purtroppo.

Parliamo del consigliere di minoranza e facilitatore regionale del Movimento 5 Stelle, Matteo Fallica.

Un saluto a forma di breve monologo, che ha rinnovato per il sesto anno.

«Sin da quando ero presidente del comitato Art. 21, realizzo i video-messaggi di Capodanno. All'inizio era come uno scherzo, poi è iniziato ad essere un appuntamento in paese e con risonanza anche oltre i confini comunali. Tutti i messaggi hanno un tema particolare, diciamo non canonico. Un anno ho augurato di intraprendere la disobbedienza civile. L'anno scorso, con un video girato in mezzo ad aperta campagna e di spalle,il messaggio rivoluzionario era quello di guardare la realtà con i primi occhi. Quest'anno, il messaggio è quello di ricercare "l'anello d'oro", riprendendo appunto una storia ebraica. Messaggio di solidarietà auspicando a presto un abbraccio corale che l'anno che tramonta ci ha negato. Il video è stato girato nel teatro comunale Fulvio di Guglionesi, concesso dal sindaco Bellotti gratuitamente per l'occasione».