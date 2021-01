Muore un altro medico di famiglia molisano

CAMPOBASSO. Vincenzo Scarabeo, 72enne di Venafro, medico di famiglia in pensione, è la 195esima vittima molisana del coronavirus. Da tempo era ricoverato nel reparto covid del Cardarelli di Campobasso. Non ce l’ha fatta, ma ha lottato fino all’ultimo respiro. Professionista eccellente, era conosciutissimo a Venafro e in provincia di Isernia. Siamo addolorati dalla scomparsa del nostro caro collega, il cordoglio espresso dal presidente dell’ordine dei medici di Isernia, Fernando Crudele.

«Con profondo dolore tutta la Comunità saluta per l'ultima volta in nostro caro compaesano Domenico Colabella». L'annuncio a Sant'Elia a Pianisi. Uomo affabile, a modo ed estremamente legato alla sua Comunità, al suo paese, di cui si faceva spesso portavoce per proclamarne le bellezze in tutto il mondo. A lui va la preghiera di un intero paese affinché possa riposare in pace, dopo aver lottato fino alla fine e con coraggio contro questo tragico virus che sta mettendo a dura prova l'intera Comunità. Ci stringiamo attorno alla famiglia Colabella per questo grande dolore».

Se confermata la positività, sarebbe il 196esimo decesso nel Molise.