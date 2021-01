Giustini conferma le dimissioni, Felice: «Il Governo faccia un decreto Molise come in Calabria»

TERMOLI. Toni sempre alti, quelli del commissario dimissionario alla sanità del Molise, il generale Angelo Giustini. Dopo la notizia trapelata in settimana, a margine di un tavolo tecnico, arriva la conferma della sua decisione, che sarebbe stata dettata da un diktat sulla disdetta delle convenzioni coi privati, che avrebbe assestato un altro duro colpo alla regione, in termini di offerta sanitaria, ma soprattutto di matrice occupazionale.

Lo stesso Giustini lo avrebbe quantificato in 700-800 posti a rischio.

Intanto, su queste novità, arriva anche il commento del presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice.

«Da queste dichiarazione del Commissario Giustini si comincia a capire le ragioni che hanno indotto lo stesso alle dimissioni annunciate nell’ultima seduta ufficiale con i dirigenti del Tavolo tecnico interministeriale (Ministero della Salute e delle Finanze) delle verifiche sul piano di rientro del debito sanitario a cui il Molise è sottoposto, essendo commissariata.

E’ opportuno ricordare che il Commissario ad acta, quale sostituto degli organi regionali, è tenuto a svolgere funzioni di programmazione e indirizzo restando, in base all’articolo 4 del d.lgs. 165/2001, alla dirigenza regionale (Asrem) l’attività di gestione conseguente, da esercitarsi attraverso l’adozione di atti amministrativi.

Quindi, il Commissario sostituisce il presidente, la giunta e il consiglio (fatta eccezione per l’ambito legislativo) e, in quanto tale, dovrebbeavere a propria disposizione la collaborativa di tutto l’apparato regionale che si occupa di salute per l’adozione dei provvedimenti ordinari di carattere tecnico-amministrativo. Ciò che a dire, da sempre, del Commissario Giustini non ha beneficiato denunciando spesse volte ostruzionismo da parte di questi organi istituzionali regionali.

Ora la posizione del Commissario Giustini è chiara, può piacere o dispiacere. Resta da capire, cosa ora i Ministeri preposti intendono fare. Con qualunque soluzione, dimissioni respinte, o accettazione delle dimissioni e nomina di un nuovo Commissario, per il Molise l’auspico resta quello di un atto del Governo che possa dare soluzione in un immediato futuro alle criticità presenti nella Sanità regionale. Sarebbe utile richiedere con il supporto dell’intera classe dirigente locale un decreto legge simile al decreto bis per la Calabria, per dare la possibilità al Commissario di operare in modo da poter raggiungere gli obiettivi che i molisani da anni attendono: un servizio sanitario regionale efficiente ed efficace».