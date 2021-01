Please, noi molisani non vogliamo essere gli ultimi vaccinati

TERMOLI. Ma mettiamo il caso che verso la fine dell’anno la Lombardia sia stata vaccinata per l’80% della popolazione ( con il risultato positivo dell’effetto gregge) ed il Molise solo per il 40%. Scatterebbe in tutti noi la frustrazione di essere dei cittadini di serie B .Inoltre a parte il sentimento d’inferiorità, noi molisani ci troveremmo a subire la beffa di essere colpiti dal nemico di nome Covid, quando in altre regioni la guerra è già finita.



Non si tratta di essere pessimisti da parte nostra, bensì di essere buoni conoscitori per esperienza del fatto che dal punto di vista politico manageriale i responsabilidella regione e della sanità hanno dato sempre il massimo da parte loro (siamo a Natale e per coerenza bisogna essere buoni). Ma purtroppo il loro top è, da alcuni lustri, al di sotto delle esigenze di performance necessarie. In breve la sanità molisana è malata. Non è un caso, non è attribuibile al destino e neanche è colpa dei cittadini, quindi..

Ma a quanto sopra (che non è poco) si aggiungerebbe a fine anno ( e forse prima) quella irritante e noiosa pioggia di liti tra Centro e periferia, tra Governo e regioni. Di cosa stiamo parlando? Del pin pongdelle attribuzioni delle responsabilità.

E degli alibi inventati, estratti come conigli dal cilindro, usati come scudi difensivi, da una parte e dall’altra, che mostrerebbero un’incapacità globale e rivelerebbero ancora una volta una classe politica non all’altezza della situazione.

Facciamo degli esempi: “Non ci hanno inviato le quantità dovute nei tempi giusti” oppure “avevamo i vaccini, ma non c’erano un numero adeguatodi aghi oppure le risorse umane, infermieri e medici, erano ridotti rispetto al necessario”. Esempi che mostrano delle cause semplici, ma dalle conseguenze importanti.

Insomma cari Responsabili regionali non avete frequentato un corso di programmazione, come viene fatto da un qualsiasi responsabile degli acquisti di un’azienda manifatturiera o di un grande albergo con ristorante annesso, ma impegnatevi. Metteteci il buon senso.

Prevenite le eventuali mancanze che dipendono dal ministero ossia le quantità di vaccino e le scadenze di consegna. E di fronte agli eventualiostacoli presentati dal Centro replicate, dite la vostra, fatevi sentire, mostratevi sicuri, senza avere stupidi complessi di inferiorità legati al fatto di essere a capo della regione più giovane e più piccola d’Italia. Mentre dovreste essere forti del principioche tutte le regioni sono eguali e che i molisani hanno eguali diritti rispetto a tutti i cittadini italiani.

E controllate quello che dipende direttamenteda voi in termini dirisorse umane e strumenti collegati alla vaccinazione vera e propria.

E con netto anticipo create gli elenchi delle persone secondo le disposizioni ministeriali per poterle invitare alla vaccinazione non certo il giorno prima o comunque con un tempo che non dia ai molisani il senso dell’improvvisazione o dell’ultimo momento.

Insomma sono raccomandazioni banali. Lo so. Ma nascono dalla pochezza dei destinatari. Purtroppo.

Conclusione. Da parecchi anni esiste nella regione Molise un’ assuefazione della popolazione alla deficienza strutturale della sanità. Ma nel caso del presente evento epocale ci si aspetta che i responsabili si muovano adeguatamente. Il vaccino c’è ed i molisani non vogliono esserne gli ultimi beneficiari rispetto ai cittadini delle altre regioni.

Se accadesse, i giudizi sarebbero trancianti come delle ghigliottine. Amen

Luigi De Gregorio