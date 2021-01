«Almeno 300 i vaccini da somministrare al giorno per una migliore efficacia sulla comunità»

TERMOLI. Vaccini anti-Covid ormai protagonisti assoluti della ribalta e per tutto il 2021 ci accompagneranno assieme ai bollettini del contagio, sperando sinceramente che ne prendano il posto. Alla vigilia dell’avvio della campagna vaccinale anche all’ospedale San Timoteo di Termoli, è intervenuto il patologo clinico Giancarlo Totaro. «E' urgentissimo che la Asrem raccolga le adesioni volontarie dei medici, infermieri e delle organizzazioni sindacali da dedicare alle vaccinazioni anti-Covid.

«Perché si abbia il miglior risultato possibile della vaccinazione è quanto mai opportuno, come evidenziato anche dagli auspici del commissario Arcuri, somministrare il vaccino con una certa frequenza giornaliera. La frequenza auspicata è di almeno circa 65.000 vaccinazioni al giorno che grossolanamente corrisponde a poco più dellì’1 per mille della popolazione al giorno. Questa soglia è la quella minima auspicata per l'efficacia della campagna vaccinale. Tali dati riportati alla nostra regione Molise si traducono nella necessità auspicata di somministrare almeno 300 vaccini al giorno , si sottolinea "almeno". Considerando che come da direttive "per i punti vaccinali ospedalieri è previsto uno standard operativo di 6 vaccini per operatore/ora per 7 ore lavorative/die e per lo standard per le Rsa è di n. 3 vaccini per ora a operatore"; il modulo è 1 medico, 2 infermieri e un Oss. Per rispettare i tempi di vaccinazione e ridurli al di sotto del minimo dello standard che sarebbe poi di circa 1000 giorni compresi sabato-domeniche e festivi, per circa 300.000 abitanti, quindi occorreranno un numero molto grande di Medici, infermieri e Oss affinché si possa vaccinare l'intera popolazione almeno prima del terzo quadrimestre del 2021 e non attendere lo standard minimo dopo 1000 giorni (circa 2 anni e mezzo).

Al momento sono state selezionate le liste di operatori Medici, infermieri ed Oss? Per gli infermieri è stato fatto da pochi giorni ed è stata affisso in ospedale il modulo per l'adesione per i medici al momento non è ancora abbastanza chiara e fattiva l'iter della procedura di selezione volontaria. L'auspicio è che la Asrem, la Regione Molise e l’Ordine dei medici rendano facile a tutti i medici la possibilità di aderire volontariamente alla messa a disposizione come è stato fatto per gli infermieri. Quindi niente bizantinismi ma un semplice modulo affisso presso gli orologi marca tempo degli ospedali e dei distretti sanitari di base, per i medici come è già stato fatto per gli infermieri, altrimenti si può rischiare di non avere medici a sufficienza. Con la massima urgenza ed immediatezza».