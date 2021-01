TERMOLI. Forti dell’esperienza maturata negli ultimi mesi, grazie al successo riscosso dalla rubrica Generazione social, quella in cui rendiamo amplificate ai lettori passioni e carriere in progress di giovani del territorio, facile intercettare le storie che giungono in Molise anche da più lontano, come la scommessa che sta vincendo alla grande un 25enne di Petacciato, Federico Lepore, che si è messo in discussione lasciando la costa adriatica e tentando di affermarsi in Europa. Lavora in Belgio come pizzaiolo e la sua missione professionale è stata narrata anche all’interno del libro: "Pizza in the world".

È stata pubblicata la 3° edizione di "Pizza in the world" talent story, dell' A.O.C.R.I. (Associazione Operatori e Consumatori della Ristorazione Italiana) che racconta l'esperienza lavorativa di pizzaioli che lavorano in Italia e in tutto il mondo. Quest'anno troviamo il pizzaiolo molisano di Petacciato, Federico Lepore, 25enne, che racconta la sua esperienza lavorativa. Tre anni dopo aver lavorato nella sua zona è partito per Mouscron in Belgio.

Lavora nel ristorante italiano "Da Rosanna" dove le sue pizze sono molto apprezzate dai clienti. Superate le difficoltà le difficoltà iniziali, sta raccogliendo soddisfazioni ed è ben voluto da tanti amici che ha conosciuto. Ha imparato ed è cresciuto tanto nel suo mestiere e anche nel suo carattere.

Continuerà ad impegnarsi, e a dare tutto se stesso in ciò che fa.

In bocca al lupo Federico!