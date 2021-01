La matassa intricata: direttiva Bolkestein o legge nazionale?

ROMA. Qualche giorno fa è stata diffusa un’interessante decisione del Tar Puglia-Lecce (la n. 1341/2020) sulla questione della proroga delle concessioni demaniali, con riferimento alla poco amata Direttiva Bolkestein.

In sostanza, i Giudici amministrativi hanno richiamato l’attenzione sulla impossibilità, per il funzionario della P.a., di disapplicare una norma nazionale in favore di quella comunitaria. La pubblicazione fa riflettere soprattutto sulle difficoltà e sui pericoli che si abbattono sulle spalle di chi abbia ad applicare una soluzione nei sensi appena esposti. In effetti i dubbi diventano un incubo quando si esamini l’opzione sul versante penale che pone una responsabilità a carico di chi si comportasse in tal senso. In soldoni, rischia di più chi, in ossequio alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, disapplica la norma nazionale perchè, qualora emerga un contrasto tra la norma primaria nazionale o regionale e i principi del diritto euro-unitario, è fatto obbligo al dirigente che adotta il provvedimento sulla base della norma nazionale (o regionale) di non applicarla (in contrasto con la norma euro-unitaria di riferimento). Così la Sez. 5^ del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1342/2019. Ma v’è di più perché la Sez. 3^ della Cassazione penale (sentenza n. 29105/2020) si è spinta oltre, affermando che detto obbligo graverebbe anche sul Giudice penale, essendo stato, infatti, convenuto che il potere-dovere del Giudicante di disapplicare la normativa nazionale in contrasto con la normativa comunitaria sussiste solo laddove tale ultima normativa sia dotata di efficacia diretta nell’ordinamento interno.

Di qui la domanda: come deve comportarsi il sempre più preoccupato (ipotetico) funzionario chiamato a districarsi tra conflitti di norme e tra timori di poter ricevere avvisi di garanzia sia nel caso che abbia rilasciato il rinnovo della concessione sia nel caso che l‘abbia denegata? La questione diventa ancor più complicata se si considera la Direttiva Bolkestein come ‘self-executing’, vale a dire avente efficacia diretta nell’ordinamento degli Stati membri. Nel caso di specie, di conseguenza, non vi sarebbe contrasto tra norme, perchè quella comunitaria avrebbe la supremazia su quella dello Stato.

A questo punto, il potere di disapplicazione del Giudice ordinario, che si radica in una facoltà di carattere processuale e che consente di decidere sulla controversia portata alla sua cognizione senza tener conto dell’atto (norma nazionale), è atto dovuto anche per il Dirigente; o, piuttosto, il rischio che egli corre è: 1) ricevere un avviso di garanzia (sia nel caso di adozione e sia nel caso di diniego);

2) al più, una richiesta di risarcimento da parte del concessionario che lamenti la mancata adozione dell’atto di proroga? Una possibile ulteriore lettura potrebbe essere quella che deriva dall’applicazione del dPR n. 34/2020 (convertito nella legge n. 77/2020) che, all’art. 182, stabilisce che “Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall’art. 1, cc. 682 e segg., della legge n. 145/2018 per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l’uso di beni del demanio marittimo, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all’art. 49 del Codice della navigazione, per il rilascio o per l’assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Pertanto, se è vero che l’UE ha ammesso e sollecitato interventi di sostegno all’economia in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, qui il provvedimento di proroga si attaglierebbe quale ristoro e, conseguentemente, vanterebbe natura diversa rispetto a quello derivante dalla mancata applicazione della Direttiva Bolkestein. E questa è un’altra storia ancora. Per il momento la domanda – pressante! - continua ad essere: il Dirigente è obbligato (o no) a disapplicare la norma nazionale in favore di quella comunitaria, posta dalla Direttiva Bolkestein? ‘Quién sabe’!

Claudio de Luca