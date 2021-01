TERMOLI. Il Molise vuol recuperare il terreno perduto a causa di oneri organizzativi a cui si è admepiuto dal 27 dicembre in avanti e sottrarsi dalla classifica di ultima regione per dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrati a operatori sanitari, Rsa e i profili prescenti in questa prima fase.

Stamani al via le iniezioni sia all'ospedalre San Timoteo di Termoli che al Cardarelli di Campobasso, dove sono stati stoccati e mantenuti alle temperature indicate rispettivamente 975 e 2mila dosi del preparato della Pfizer-BioNTech, il primo vaccino validato e ammesso in circolazione in Europa e in Italia.

I primi due vaccinati donna e uomo del gruppo di 6, tre infermieri e 3 Oss, sono stati Laura Staniscia e Michele Di Stasi (terzo in assoluto), che hanno anche acconsentito a riportare in video la loro esperienza.

Stessa cosa il direttore sanitario Celestino Sassi, che ha confermato come si cercherà di lavorare h24 per chiudere la prima fase riservata a tutti i dipendenti Asrem entro qualche giorno, lui spera addirittura in un paio.

In prima linea il personale infermieristico, coordinato da Mariacristina Magnocavallo, e quello medico, guidati dallo stesso Sassi e dalla dottoressa Francesca Didonna, del servizio di prevenzione Asrem.