TERMOLI. Nessuna trepidante attesa dei bambini su Piazza Monumento, niente nasi in su ad aspettare che la Befana scenda giù dalla scuola in Piazza Vittorio Veneto pronta a dispensare dolci e caramelle ai più piccoli: l’edizione dell’epifania di quest’anno purtroppo salterà a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

L’evento, attesissimo da grandi e piccini, organizzato dal Comune di Termoli assieme ai Vigili del Fuoco termolesi, alla Misericordia di Termoli, al Lions Club Termoli Tifernus ed all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco (che organizza il saluto social sul proprio canale facebook) ha sempre richiamato numerosissime persone sulla piazza centrale di Termoli. Per non deludere i fan della Befana, la macchina organizzativa ha oleato i motori ed ha pensato ad un evento social in cui la ‘vecchietta’ tanto amata saluterà i suoi piccoli fan perché, come sottolineato da tutti, «Viviamo un momento di emergenza, ma non perdiamo la speranza».

I dettagli sono stati resi noti nel corso della conferenza stampa odierna cui hanno preso parte il sindaco Francesco Roberti, l’assessore alla Cultura Michele Barile, in video call l’ingegner Michele Di Tullio comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Antonio Liberatore presidente del Lions Club Termoli Host, Angelo Colaiacovo caporeparto della stazione dei Vigili del Fuoco di Termoli, Aldo Ciccone dell’Associazione Nazionale VDF e Patrizia Colantuoni in rappresentanza della Misericordia.

Accanto al saluto social, non mancherà la beneficienza: il Lions Club Termoli Tifernus ha acquistato cento calze ricche di dolciumi e leccornie che, attraverso le associazioni di volontariato, saranno regalate ai bambini delle famiglie meno abbienti.

Durante la conferenza stampa il sindaco Roberti e l’assessore Barile hanno voluto ringraziare tutte le parti in causa che da sempre sono impegnate in questa manifestazione. «Anche in questi giorni difficili bisogna pensare ai bambini e alle loro tradizioni» ha ribadito il primo cittadino nel suo intervento. Per una volta la Befana non si è calata dai tetti, ma ha cercato di adeguarsi ai tempi moderni. Ha lasciato la scopa sul tetto del Comune ed è arrivata in sala Consiliare abbracciando virtualmente tutti i bambini in diretta social.