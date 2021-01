TERMOLI. Rappresenta uno dei gruppi di opposizione al Comune di Termoli, quello della Rete della Sinistra-Termoli Bene Comune. In Consiglio comunale la formazione politica conta sull'esperienza civica e sulla passione di Marcella Stumpo, ma ci sono anche i componenti di un gruppo molto coeso, che ne supporta l'attività istituzionale.

Stamani, nella sede di via XXIV maggio, è stato fatto il sunto delle attività compiute nel 2020.

«Come Rete della Sinistra ci è sembrato indispensabile, alla fine di un anno tragico, tracciare un bilancio di quella che è stata un’attività resa complicata dalla pandemia, ma che nonostante questo, e forse proprio per questo, ha visto da parte nostra un impegno ancora più serrato, sempre nell’ottica dell’interesse comune e del diritto dei cittadini ad una informazione puntuale e completa su ciò che accade a palazzo di città.

Abbiamo continuato senza sosta ad occuparci dei temi che prefigurano veri e propri attacchi ai beni comuni: la finanza di progetto del trasporto pubblico, che ricade pesantemente sul parco comunale e non presenta alcun progresso dal punto della sostenibilità ambientale ed energetica; quella legata alla gestione delle mense scolastiche, i cui numerosi e gravi punti critici sono stati messi nero su bianco, forniti alla commissione competentee protocollati; quella dell’ampliamento del cimitero; e da ultimo l’alienazione della Schweitzer e del Nautico, che il Sindaco aveva garantito non sarebberomai state vendute e sono ora offertein cessione ai privati con permesso di costruire in base al piano casa, in cambio di “interventi di consolidamento ed efficientamento energetico delle scuole cittadine”.

Nel corso di quest’anno abbiamo presentato tre esposti, indirizzati collettivamente alla Prefettura, alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti e all’Anac, sulla questione Macte, sulla finanza di progetto del trasporto pubblico e sulla situazione della sanità.

Abbiamo depositato decine di richieste di accesso agli atti per poter avere tutti i documenti relativi ai temi di cui ci si stava occupando nelle varie commissioni, e dobbiamo purtroppo riscontrare ancora una volta la difficoltà di avere le informazioni necessarie: alcune di quelle richieste sono inevase da mesi, e solo la disponibilità dei Presidenti di Commissione ha consentito in molti casi di poter seguire in modo efficace i lavori.

Abbiamo continuato il lavoro di analisi sul bilancio iniziato nel 2019, fornendo regolarmente contributi e memorie depositate presso la II Commissione, contestando molte inesattezze e fornendo spunti di discussione; e purtroppo dobbiamo evidenziare, aggravati, gli stessi problemi riscontrati nei primi sei mesi di attività: poco tempo per esaminare con calma i documenti, che appaiono privi dei riferimenti che consentirebbero ai consiglieri di orientarsi in una materia così complessa, compressione dei tempi per l’analisi, continuo ricorso all’approvazione di debiti fuori bilancio per sinistri stradali dovuti al pessimo stato di manutenzione delle strade, problema per il quale si prevedono solo interventi tampone senza che mai si affronti il problema in modo globale. Eppure la cifra destinata ai debiti fuori bilancio per cause stradali è ogni anno altissima, e costringe i consiglieri a vere e proprie maratone per la loro approvazione (il 30 dicembre ne sono stati approvati 25, discussi in tempi ridicolmente brevi!).

Altro tema sul quale ci siamo battuti in aula e in commissione è stato quello del riaffidamento del servizio idrico integrato all’Acea, sul quale è stata depositata una lunga memoria e sono state fatte domande precise all’assessore Ferrazzano, senza avere alcuna vera risposta nel corso della sua lunga relazione, letta in aula, richiesta ufficialmente tramite protocollo e mai consegnataci. Altro esempio di attacco gravissimo al bene comune più importante, e al voto espresso con referendum dagli italiani.

Nel corso del 2020 abbiamo presentato due mozioni molto importanti, una sulla gestione del cimitero e una sulla cancellazione dell’alienazione di Schweitzer e Nautico, e un ordine del giorno di contrasto al lavoro nero nel settore della ristorazione. Nessuno dei tre documenti è mai stato portato in discussione in consiglio, nonostante siano passati più di sei mesi dalla presentazione del primo documento, in palese e grave violazione del regolamento. Così come languono nel dimenticatoio le molte interrogazioni a risposta scritta e orale presentate, come quella sulla sanità e sul trasporto pubblico.

Molto importante, nel corso dell’anno, è stato il lavoro di revisione del regolamento del Consiglio e dello Statuto Comunale, ancora non approvati ma rivisti attraverso una analisi approfondita e con modifiche importanti arrivate anche grazie alla nostra costante presenza e propositività.

Uno dei risultati positivi di questo anno di lavoro è stata senza dubbio l’approvazione del Regolamento del Verde Pubblico e Privato, al quale abbiamo dato un contributo importante attraverso emendamenti alla stesura realizzata dalla struttura del settore ambiente, inserendo punti fondamentali come il divieto totale di uso di concimi chimici e diserbanti e l’obbligo di piantumazione in rapporto alla superficie edificata per i costruttori.

Nel complesso si delinea un quadro con ben poche luci e molte ombre: si confermano e si fanno più circostanziate le impressioni del 2019; nonostante la buona volontà e l’impegno dei dipendenti, persistono carenze organizzative, mancanza di manutenzione dei beni pubblici e di controllo dell’attuazione dei regolamenti in tutti i settori, disconnessione tra i vari uffici. E segnaliamo una inspiegabile resistenza, da parte di alcuni dirigenti, alla partecipazione ai lavori delle commissioni per fornire gli indispensabili chiarimenti, nonostante le convocazioni ufficiali e l’obbligo di presentarsi previsto dal regolamento. Questo complica, allunga e rende spesso inefficiente il duro lavoro delle commissioni, nelle quali il contributo della Rete della Sinistra, e della minoranza tutta, è stato ed è fondamentale.

Il ruolo della minoranza, già condizionato dalla legge implacabile dei numeri, viene dunque reso faticoso dalle lungaggini burocratiche, dalla difficoltà di avere accesso agli atti, dal differimento della discussione delle proposte presentate, dalla volontà di principio di non prendere in considerazione neanche segnalazioni e obiezioni fondate e motivate sempre dal desiderio di collaborare per il bene della città.

A questo proposito è il caso di ricordare che la nostra segnalazione e opposizione sull’illegittimità dell’aumento dei compensi per i revisori dei conti (una volta definiti all’inizio dell’incarico non possono essere più modificati) è stata confermata dalla Corte dei conti, che ha riconosciuto l’infondatezza dell’aumento utilizzando le stesse nostre argomentazioni.

Continuiamo comunque testardamente il nostro lavoro di controllo, informazione, pungolo e denuncia: sulla sanità, sui beni comuni, sulla gestione pubblica di beni e servizi. E sulla democrazia in primis: poiché quanto votato in consiglio deve essere messo in pratica, tra pochi giorni, insieme a tutta la minoranza, riporteremo sulla facciata del comune lo striscione per Giulio Regeni, scomparso misteriosamente (ufficialmente portato via dal vento...) dopo che la sua esposizione era stato approvata all’unanimità a giugno 2020.