​Calcio, mini guida alle scommesse online

TERMOLI. Il calcio è finalmente tornato a pieno regime dopo lo stop forzato della passata stagione. Assieme ad esso sono tornati anche i tanti tifosi e scommettitori, che al momento devono accontentarsi di seguire le partite dinanzi alla TV. Ciò, però, non ha bloccato la sempre più ricca offerta dei bookmaker, a cui ci si può rivolgere per piazzare le proprie puntate e anche per conoscere i risultati delle partite di calcio di oggi e dei giorni precedenti. In questo articolo analizzeremo alcuni dei mercati delle scommesse più popolari, così da fornire informazioni utili per giocare in maniera consapevole.



1X2: è il mercato più tradizionale e popolare di tutto il mondo delle scommesse. Si tratta di dover indovinare il risultato finale di una partita. Con il segno 1 si pronostica la vittoria della squadra che gioca in casa, con il 2 il successo della compagine in trasferta e con l’X un pareggio. Questo mercato si rivolge sempre e soltanto ai tempi regolamentari e non contempla mai supplementari e calci di rigore, a meno che non espressamente dichiarato.

Under/Over goal: un altro mercato molto popolare è quello relativo al numero di goal che verrà segnato nel corso di un match. Anche in questo caso si prendono in considerazione solo i tempi regolamentari. I bookmaker fissano delle soglie di goal al di sopra delle quali il risultato sarà Over, altrimenti sarà Under. Una delle soglie più utilizzate è quella dei 2,5 goal, il che vuol dire che se in una partita verranno segnati 3 o più reti allora si concretizzerà un Over, in caso opposto si avrà un Under.

Doppia chance: giocando questo mercato avrete la possibilità di avere due risultati su cui puntare: 1X, 12 e X2, aumentando così le possibilità di vittoria.

Goal/No Goal: in questo mercato si deve pronosticare se entrambe le squadre realizzeranno almeno un goal. In caso affermativo il risultato sarà Goal, mentre se solo una delle due squadre segnerà o se nessuna compagine andrà in rete l’esito della scommessa sarà No Goal.

Primo Tempo/Finale: si tratta di indovinare il risultato alla fine del primo tempo e quello al termine della partita. È un mercato che di solito paga molto bene, soprattutto nei casi in cui il risultato venga ribaltato da un tempo all’altro.

Risultato esatto: in questo caso bisogna pronosticare il punteggio esatto al termine dei tempi regolamentari. Sono disponibili tutti i punteggi da 0-0 fino ai più pirotecnici 4-4, mentre da un determinato numero di goal in poi viene proposto il punteggio “Altro” nei casi più insoliti come un 6-2, 7-4 e via discorrendo.

Handicap: questo mercato prevede che una delle due squadre parta con uno svantaggio di uno o più goal. In base alla scommessa piazzata dovrete indovinare la squadra vincitrice tenendo conto dell’handicap. Ipotizzando una gara tra Italia e Camerun, con un handicap -1 per la nostra nazionale, l’Italia vincerà se otterrà un successo con almeno due goal di scarto. In caso di vittoria con un goal di margine il risultato finale sarà un pareggio a causa dell’handicap -1, mentre in caso di pareggio al termine del 90’ sarà il Camerun a strappare la vittoria con handicap.