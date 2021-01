«Alla sanità molisana servono assunzioni a tempo indeterminato»

TERMOLI. Seconda istanza nel giro di poche ore da parte dei sindacati della sanità in Molise, che con una missiva indirizzata a Giustini, Toma e Florenzano, avanzano la richiesta reiterata di assunzioni a tempo indeterminato all’Asrem.

«Le scriventi organizzazioni sindacali – Cgil, Cisl e Uil per la Funzione Pubblica, Nursing-up, Fials-Confsal e Fsi-Usae - continuano a ricevere lamentele da parte del personale dipendente dell’Asrem circa le difficoltà ad assolvere a pieno alle proprie funzioni di assistenza e cura dei pazienti ricoverati perché in servizio sono presenti sempre meno unità.

Questa problematica è stata sollevata più volte per essere affrontata con determinazione e senza indugio.

Il piano occupazionale per le assunzioni non è più rinviabile per affrontare le ordinarie e straordinarie attività sanitarie. Apprendiamo ancora una volta che si ricorre a soluzioni tampone inadeguate, ad assunzioni temporanee di personale per la gestione dell’emergenza Covid e ora anche per il piano delle vaccinazioni, la risposta dell’Asrem è come sempre in ritardo ed inadeguata, per fronteggiare un’emergenza che i piani nazionali prevedono per periodi molto più lunghi. La direzione generale della Asrem risponde con l’aumento delle prestazioni aggiuntive e con contratti libero professionali precarizzando ulteriormente il lavoro.

La carenza di personale era cronica già prima dell’emergenza Covid, infatti, la sanità molisana da anni è sottorganico per le attività ordinarie. Oggi in piena pandemia gli obblighi imposti dal piano di rientro non si può tenere più conto, per questo è necessario prevedere concorsi pubblici e stabilizzazioni di operatori e medici in possesso dei requisiti di legge.

I ritardi nell’organizzazione della medicina territoriale e assistenziale, ritardi nell’integrazione socio-sanitaria, ritardi nel potenziamento del sistema sanitario, ritardi nelle assunzioni, ritardi nel fronteggiare le emergenze, ritardi nell’attuare i piani vaccinali che purtroppo, ancora una volta potevano essere evitati se si fosse proceduto alle assunzioni a tempo indeterminato e alle stabilizzazioni del personale aventi diritto e invece no, si continua a preferire una sanità malata precaria, senza personale sufficiente a garantire la gestione ordinaria e men che mai ora quella straordinaria.

La risposta a tutto ciò “invece” sono contratti precari a tempo che fanno fuggire fuori regione i nostri giovani attratti da contratti più favorevoli a 36 mesi e spesso a tempo indeterminato. L’unico obiettivo della dirigenza resta l’equilibrio di Bilancio attraverso la riduzione di costi e operazioni di cassa utili a garantire un premio di risultato a chi gestisce la sanità pubblica in maniera fallimentare per la tutela della salute dei cittadini e persino per il rientro dal debito. Tutto a danno dell’assistenza e della cura dei malati. Una sanità sempre più bancomat per la politica regionale e intanto i lavoratori, sempre più sotto pressione e in prima linea, mettendo a rischio la propria salute per far fronte alle emergenze, sono in attesa di essere pagati e i cittadini sono in attesa di essere curati».

A firmarlo: Antonio Amantini, Anna Valvona, Tecla Boccardo, Carmine Vasile, Fernanda De Guglielmo e M. Luciano.