Ex caserma dei Carabinieri, verso la ristrutturazione

TERMOLI. Sono trascorsi ormai 7 anni da quando la caserma dei Carabinieri si è trasferita in via Brasile.

La vecchia sede di via Martiri della Resistenza è uno degli immobili più importanti per una riqualificazione a usi civici a vantaggio della città, come dimostra anche la riconversione degli ex alloggi dei militari dell’Arma in dormitorio per clochard con cui fronteggiare l’emergenza Covid per i senza fissa dimora. Uno dei progetti di maggiore rilevanza è il trasloco dell’attuale sede del Centro per l’Impiego, da via Corsica, che contribuirà a risparmiare l’attuale fitto dei locali. Un passo avanti rispetto al crono-programma è stato fatto con l’affidamento definitivo in ordine ai servizi tecnici di ingegneria e architettura riguardanti progettazione esecutiva, piano di sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione ed oneri connessi per l'intervento di “Ristrutturazione dello stabile dell’ex caserma dei Carabinieri di via Martiri della Resistenza”, all’ingegner Pierluigi Bonfitto, che ha offerto il ribasso del 2,5 % sull'importo stimato dei servizi, per un importo netto pari 29.953,29 euro, oltre contributi e Iva di legge. Al di là di questo aspetto tecnico-amministrativo, come verrà ristrutturata la vecchia caserma?

L’opera di riqualificazione e sistemazione prevede la realizzazione delle seguenti lavorazioni e opere ristrutturazione da eseguirsi al livello del Piano Terra (Settore A): realizzazione di n. 9 locali adibiti ad uso ufficio con superficie calpestabile superiore ai 15 mq e possibilità di utilizzo per un numero di postazioni di lavoro non superiori a 2 per stanza (10 mc per postazione di lavoro) realizzazione di ulteriore accesso indipendente tramite 1 locale ingresso, 1 reception e 1 locale front office e una ulteriore uscita di sicurezza, realizzazione di spazi di distribuzione, disimpegno, 1 locale archivio; realizzazione di 2 blocchi bagni con 1 Bagno per Disabili.

Demolizioni di pareti e pavimenti e realizzazione di nuovi ove previsto, tinteggiatura di tutti gli ambienti, inibizione dei collegamenti verticali che collegano i locali del piano terra al resto dell’edificio su locali Settore A. Ci sarà anche la realizzazione di un secondo accesso che collega direttamente il corpo scale interno a tutti i livelli dell’edificio, realizzazione di vano e impianto ascensore per massimo 5 persone o carrozzella con struttura portante in setti in cemento armato, da realizzarsi tramite fori su solai e basamento. Sostituzione di tutti gli infissi interni con nuovi a norma di legge, ripristino di tutti gli infissi esterni, nuovo impianto elettrico e di illuminazione, nuovo impianto di climatizzazione, nuovi impianti idro sanitari.

Al primo piano realizzazione di 10 locali adibiti ad uso ufficio con superficie calpestabile mediamente, superiore ai 15 mq e possibilità di utilizzo per un numero di postazioni di lavoro superiori a 2 per stanza (10 mc per postazione di lavoro). Al secondo piano 12 locali adibiti ad uso ufficio con superficie utile calpestabile superiore ai 13 mq e possibilità di utilizzo per un numero di postazioni di lavoro superiori a 2 per stanza (10 mc per postazione di lavoro).