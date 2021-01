Pagine di storia, le giornate dell’intellettuale confinato a Larino dai Fascisti

LARINO. Cose dell’altro ieri, le giornate dell’intellettuale confinato a Larino dai Fascisti"" Nel 1987, per il catalogo ‘Primo codice’, gli Editori riuniti (vicini al Pci) stamparono un titolo ("Compleanno del Babbo") che meritò addirittura la prefazione di Pietro Ingrao. L'Autore dell’opera era Marco Ramat (1931-1985), figliolo di Raffaello, il noto critico letterario che - come si dirà - fu confinato a Larino. Nel 1963, fu fondatore, e poi Segretario generale, di "Magistratura democratica"; nel 1976, e fino al 1981, fu componente del Csm. Militante nel Pci, ottenne la responsabilità del Settore giuridico per la riforma dello Stato e fu consulente della Commissione antimafia. Suo papà Raffaello, protagonista di questa rievocazione, ebbe rapporti, fin da giovane, con Nello Rosselli, Pietro Pancrazi e Piero Calamandrei; e fu protagonista di un’intensa attività culturale e politica. Nato a Viterbo nel 1905, morì nel 1967.

Nel 1910, si trasferì a Firenze dove concluderà gli studi nel 1922 in un istituto tecnico quando la sua passione era la letteratura. Nel '26 sposa Wanda Pieroni, sua compagna di scuola. Nel '23 si era arruolato (volontario) negli Alpini; e, terminata la leva, partecipò ad un concorso magistrale, risultando 6° nella graduatoria nazionale. Nel 1937, risultò 1° in un’altra prova per l’insegnamento di Italiano e Storia e fu chiamato a Forlimpopoli, una sorta di feudo di Benito Mussolini. Ma la situazione economica familiare era pesante; e gli toccò di assolvere faticosi incarichi editoriali. Nel '30 comincia il suo percorso politico. Conosce Nello Rosselli, fa amicizia con Pietro Pancrazi e con Piero Calamandrei e matura l’adesione a “Giustizia e Libertà”, primo nucleo del Partito d’Azione.

Nel 1941 fonda la rivista 'Argomenti' (con amici avversi al regime) che cesserà le pubblicazioni il 25 luglio del ’43. Viene arrestato la prima volta nel gennaio del 1942. Condannato per “cospirazione”, esce dal carcere dopo alcuni mesi ma deve scontarne ancora tre di confino. E così nell’estate del ’42, viene spedito a Larino con tutta la famiglia. E’ di questa vicenda che parla il libro del figlio Marco. Ebbe subito difficoltà nel trovar casa, essendo nota la sua qualità di confinato. L’abitazione che riuscì a reperire lasciava veramente a desiderare. Secondo il diario, si trattava di una vecchia cappella riadattata, posta sulla via di circonvallazione della cittadina. La sola apertura era la porta. Di finestre non ve n’erano ed i vani prendevano luce solo dall’ingresso.

“Per tutta mobilia c'era un letto matrimoniale, tutto il resto lo dovemmo calare dalla finestra di sopra; il pavimento era di mattoni tutti spezzettati, e la signora Astolfo (padrona dei vani) lo spazzava con una figliola. Girammo per la strada fra nugoli di mosche, perché legati a certi anelli al muro c'erano dei maiali e, ogni dieci passi, dei cavalli. Che pavimenti, che muri, che scale, era meglio non pensarci – scrive Marco -. Poi per andare al piano di sopra bisogna fare un giro di oltre duecento metri. La piazza è al centro del paese, ed ospita le verdure del mercato, ammassate sui banchi. Più giù c’era la Cattedrale ed il turchino nitido del cielo formava un contrasto magnifico col grigio antico della chiesa”. Furono questi i primi impatti con l’orizzonte larinese.

Poi il piccolo Ramat e suo padre, cominciarono a guardarsi intorno, e videro uno spettacolo che, in quei tempi, era qualcosa di abituale: una donna che circolava, altoreggendo sul capo una tina di rame, senza reggerla con le mani e che aveva trascinato dalla fonte senza che cadesse giù un filo d’acqua. Procedeva speditamente, saliva, scendeva e ‘volava’ sul selciato quasi stesse facendo la cosa più naturale del mondo. “Nel paese – continua il libro - ci fu una sola famiglia con cui allacciammo relazioni. Si trattò della famiglia Lancieri (Luigi e Carolina Puchetti), concessionaria della autolinea che congiungeva il paese alla Stazione ferroviaria. Il capofamiglia era sempre in giro con l'autobus: qualche volta, mentre lui guidava, la moglie gli faceva da fattorino.

Era un donnone, più largo che lungo, coi capelli grigi. Era gente cordialissima che ci mandava sempre uova fresche ed altri prodotti dei propri fondi. Aumentando la confidenza, i due figli maggiori (Giuseppina e Lillino), studenti l'una di ginnasio e l'altro di scuola media. cominciarono a prendere lezioni dal babbo e dalla mamma di italiano, latino e francese. Il giorno della partenza fummo tutti invitati a pranzo dai Lancieri. I rigori del tesseramento erano stati poco avvertiti perché, in paese, i più erano contadini pur senza figurare tali. In sostanza erano a tesseramento, ma non ritiravano le razioni, che – naturalmente - venivano vendute a bottega. C’era, così, un po' d'abbondanza di pasta, olio, zucchero e marmellata”. Il periodo di confino finì, ma tutto rimase vivido nelle immagini del futuro magistrato che volle riferirne nel diario poi pubblicato con la casa editrice comunista.

Claudio de Luca