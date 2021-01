Anno nuovo, vecchi disagi: si rompe ancora la Tac al San Timoteo

TERMOLI. Non solo vaccini nell’economia gestionale e organizzativa della sanità ospedaliera in basso Molise, non solo l’emergenza Covid. C’è tutto il resto del mondo clinico a cui assicurare continuità e risorse. Ma ci sono anche quelle piaghe ricorrenti, vedi la Tac, che si rompe davvero troppo spesso.

E’ accaduto di nuovo, e fino a giovedì 7 gennaio non sarà possibile poterla riparare. Una vera disdetta quanto avvenuto all’ospedale San Timoteo di Termoli, ancora una volta.

Con le urgenze che ora dovranno essere smaltite con trasferimenti, per permettere l’opportuna diagnostica della Tomografia assiale computerizzata. Non entriamo nel merito della casistica, lo faranno i tecnici, ma una cosa la possiamo rimarcare, quella che la seconda Tac, già acquistata illo tempore e che da giugno, dopo un nuovo impulso dato proprio dai nostri articoli, attende di essere messa in funzione.